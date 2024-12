Un pensionar din România a încasat de Crăciun 4 pensii. Ce l-a nemulțumit după ce a primit 14.800 de lei

Caz unic în România! În ziua de Crăciun, un pensionar s-a trezit că a primit nici mai mult, nici mai puțin de patru pensii, echivalentul a peste 10.000 de lei. Cum a fost posibilă o asemenea ”minune”?

Acest lucru a fost posibil în urma procesului complex de recalculare întârziat. În urma soluționării celor 4.900.000 de dosare, pensiile au fost livrate către beneficiari, unele sume fiind majorate sau scăzute. Majoritate pensiilor au fost majorate cu 540 de lei – în urma recalculării de la 1 septembrie 2024, însă au existat cazuri în care unii seniori au primit mai mult sau chiar deloc. Pensii mărite la 3.920 de lei, începând cu 1 ianuarie 2025, pentru această categorie de pensionari din România

Din cauza întârzierilor de recalculare și a unui blocaj informatic, banii pensionarilor au ajuns mai târziu de termenul stabilit. După deblocarea sistemului, dosarele românilor au fost finalizate, însă numai cele depuse în luna septembrie.

Este și cazul unui român care a primit pensia chiar de Crăciun. După 60 de ani de muncă, bărbatul a primit decizia de pensionare în care a fost informat că a primit 45,8 puncte din care 10,8 au fost puncte de stabilitate. Va încasa lunar o pensie de 3.700 de lei. În ciuda faptului că a fost un caz fericit, seniorul a mărturisit că a așteptat timp de 100 de zile decizia și chiar a făcut mai multe plângeri la instituțiile statului. Într-un final, acesta a primit echivalentul a patru pensii, adică 14.800 de lei.

„În sfârșit, după lupte grele duse timp de peste 100 de zile și petiție scrisă către Ministerul Muncii, Casa de pensii, am primit decizia de pensie emisă încă din 04.12.2024. Am primit astăzi și banii pe card pentru pensia din ultimile 4 luni. M-au stresat aproape 4 luni cu un răspuns care are totuși un termen legal depașit”, a relatat pensionarul pe un forum.