Un polițist a stârnit revoltă, după ce a parcat pe un loc destinat persoanelor cu handicap. Imaginile sunt virale: „Nu am văzut semnul”

Un polițist din Constanța este în centrul atenției, după ce a parcat pe un loc destinat persoanelor cu handicap. Gestul revoltător făcut de omul legii a fost filmat și postat pe internet. Clipul video a devenit viral în mediul online!

Un polițist din Constanța se află în mijlocul unui scandal imens, după ce a parcat pe un loc destinat persoanelor cu handicap. Cineva a surprins gestul controversat făcut de agentul de Poliție și a publicat imaginile pe rețelele de socializare. Clipul video a devenit viral rapid pe aplicația celebră, TikTok. A strâns mii de vizualizări și a stârnit o mulțime de reacții. Scenele revoltătoare au fost surprinse pe o stradă din Constanța, ziua în amiaza mare. Se pare că omul legii voia doar să meargă la magazin, așa că s-a gândit să lase autospeciala de Poliție pe un loc rezervat persoanelor cu dizabilități. Cu siguranță, nu s-a gândit nicio secundă că cineva îl poate filma și posta în mediul online.

CITEȘTE ȘI: UN OLTEAN S-A ÎMBRĂCAT ÎN POLIȚIST ȘI S-A DUS GLONȚ LA UȘA FOSTEI IUBITE. VOIA SĂ-ȘI IA CADOURILE ÎNAPOI, DAR APOI AU APĂRUT ADEVĂRAȚII OAMENI AI LEGII

Imaginile au stârnit revoltă pe internet

Întregul incident a fost filmat și pus pe internet. „Este rușinos, domnule polițist! Trebuie să respectați și dumneavoastră legea”, a spus un martor. „Respect, dar nu am văzut semnul”, a spus omul legii.

Internauții s-au arătat revoltați de gestul făcut de polițist și îl critică aspru pentru ce a făcut. Sute de comentarii au curs pe TikTok, acolo unde videoclipul este viral. „Toți îi jigniți, într-adevăr a greșit, dar și-a recunoscut vina domnul polițist, are mult bun simț/ Ei de ce ne amendează? 2 minute am oprit pentru bancomat și mi-au dat amendă! Nu a mers cu scuze/ Eu care pentru 3 minute parcate am luat amenda 1000 lei/ Bine că nu v-a amendat pentru deranjarea liniștii publice/ Felicitări! Bine spus! Doar eu am observat ca a plecat fără semnal și centura/ Pai dacă a zis că nu înțelege, avea dreptul să parcheze acolo. Fix de acolo mi s-a ridicat mașina. Felicitări doamnei în cauză/ Să-și dea amendă singur/ Să-și dea amendă singur dacă tot îi pare rău/ A parcat unde trebuie”, sunt doar câteva comentarii ale oamenilor de pe internet.

CITEȘTE ȘI: POLIȚISTUL-VEDETĂ VIOREL TEACĂ ȘI-A DAT DEMISIA, DUPĂ 27 DE ANI ÎN CARE A SERVIT POLIȚIA ROMÂNĂ. MOTIVUL CARE A STAT LA BAZA DECIZIEI

Imaginile au ajuns și în vederea superiorilor săi, care au considerat că nu este în regulă ce a făcut agentul de Poliție. Astfel, Inspectoratul Județean de Poliție a deschis o anchetă împotriva polițistului. Rămâne de văzut ce explicații va da ofițerul în fața șefilor săi.