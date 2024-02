Un român a ajuns celebru în Olanda, după ce a găsit un portofel în ploaie: „Lucrează la brutărie”

Un olandez l-a făcut celebru pe un român care trăiește de un an și jumătate în Țările de Jos. Acesta a împărtășit experiența pe care a avut-o cu bărbatul din România. Totul a pornit de la un portofel pe care cetățeanul țării noastre l-a găsit în ploaie.

De-a lungul timpului, au apărut multe prejudecăți legate de românii plecați în străinătate. Unele dintre acestea au ajuns și la urechile lui Raymond, un olandez care locuiește în apropierea orășelului Delden. Astfel că, după o experiență total neașteptată pe care a avut-o cu un bărbat din România în vârstă de 31 de ani, a decis să facă povestea publică.

Raymond a povestit că a ieșit la cină cu un coleg și s-a întors cu bicicleta acasă. Pe drum și-a pierdut portofelul, iar un român stabilit în Olanda l-a găsit. Ei bine, bărbatul, pe numele său Ioan Comanaciu, a făcut eforturi mari pentru a returna bunul proprietarului.

„În dimineața următoare, la ora 6:56, am găsit un mesaj vocal de la un număr de telefon din România. Am auzit cuvântul «portofel»… Am ignorat mesajul.”, și-a început bărbatul povestea pe care a dezvăluit-o publicației olandeze wegdamnieuws.nl.