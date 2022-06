Un român a câștigat la Loto 6/49, după 30 de ani. Ce sumă fabuloasă a primit bărbatul

Loteria Română a transmis recent cine este marele câștigător al premiului cel mare la tragerea Loto 6/49. Norocosul este un bărbat de peste 50 de nai din Județul Buzău, care juca de peste 30 de ani.

Un bărbat de peste 50 de ani din comuna Gura Teghii, judeţul Buzău a reușit să câștige premiul cel mare la extragerea Loto 6/49 care a avut loc duminică. Românul a declarat că joacă mereu la toate categoriile pe care le pune la dispoziție Loteria Română de mai bine de 30 de ani. Cu ocazia câștigului său neașteptat de mare, a spus că își îndrumă toți prietenii să aibă curajul de a-i urma soarta.

"Am jucat. Am câştigat. Îndrum toţi prietenii să joace cu încredere la jocurile Loteriei Române", a spus românul care a câștigat premiul cel mare la Loto 6/49.

Secretul care i-a adus câștigul. Ce sumă a câștigat românul la Loto 6/49

Bărbatul din Buzău poate spune că și-a recuperat suma investită în 30 de ani la Loteria Română, după ce a pus mâna pe suma de 1,71 de milioane de euro. Echivalentul acestea în lei este de 8.496.320,80, după cum au transmis reprezentanții loteriei.

„În cursul zilei de astăzi, 6 iunie, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Române câştigătorul premiului de categoria I în valoare de 8.496.320,80 de lei (peste 1,71 milioane de euro), obţinut la tragerea Loto 6/49 din 2 iunie”, a transmit Loteria Română.

Românul care a câștigat la Loto 6/49 și-a împărtășit două dintre „secretele" care l-au făcut să prindă premiul cel mare. În primul rând, mereu alege să joace cu variante simple. În plus, nu a folosit numere care au o semnificație personală.