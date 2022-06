Lidia Buble a impresionat audiența cu una dintre cele mai degajate și mai asumate look-uri de la întreg evenimentul „Viva”, desfășurat la finele săptămânii anterioare. Artista a punctat la capitolul încredere de sine și a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre începuturile în industria muzicală, când contestatarii încercau să destabilizeze echilibrul și succesul cântăreței. Adeptă a stilului natural, fără să fi intervenit până acum chirurgical la nivelul feței, Lidia și-a făcut apariția la marele eveniment într-o ținută de un firesc echivalent cu cel al personalității și înfățișării sale.

Interpreta a mai explicat și cum vine de hac zilelor în care nu se simte confortabil cu stilizarea excesivă, momente în care acționează asemenea oamenilor ce nu beneficiază de atât de multă expunere, iar lista dezvăluirilor poate continua.

Lidia punctează inclusiv la capitolul masculului perfect, portretizând în detaliu modul în care bărbații ar trebui să se comporte, dar și ce nu ar fi indicat ca aceștia să includă în ținutele de stradă.

„Eu am aflat că am nasul mare în momentul în care am intrat în industrie!”

Lidia Buble provine dintr-o familie frumoasă, cu principii bine stabilite. Așa cum a recunoscut în cadrul emisiunii „Na, Cancan”, îndrăgita artistă și-a clădit cu greu drumul până la succesul muzical.

Piesele sale însumează sute de milioane de vizualizări, însă începuturile în showbiz nu au fost tocmai simple. Interpreta a muncit cot la cot alături de tatăl său pentru a-și câștiga propriii bani, după care, la o vârstă fragedă, s-a lansat pe scena muzicală autohtonă.

Restul e istorie, iar faima nu a schimbat principiile artistei, chiar dacă, în faza incipientă a carierei, a întâmpinat ușoare impedimente.

„De mică am fost foarte mulțumită de felul în care am arătat și de felul în care am fost creată de Dumnezeu și cred că asta face diferența. Poți să fii frumoasă și dacă nu ai încredere în tine, lucrul acesta se reflectă și oamenii te simt!

Sunt foarte mulți oameni care îmi spun că «Ai nasul mare, te uiți nu știu cum!», diferite comentarii. Cum spuneam, eu am aflat că am nasul mare în momentul în care am intrat în industrie.

Cumva oamenii căutau un nod în papură. Și după aia am zis «Băi, dar mie de mică mi-au plăcut oamenii cu nasul mare!» Și am luat-o pe partea cealaltă, am luat-o ca pe un compliment!

Și îmi place să cred că mă ajută să miros hit-urile, oamenii frumoși pe care îi păstrez lângă mine. Așa că îl iau ca pe o calitate, mă mândresc cu el!”, ne-a declarat joviala Lidia Buble.

„Pantalonii mulați sunt strict pentru noi, femeile!”

Fiind și o prezență cu priză la publicul masculin, Lidia Buble adresează un mesaj de maximă importanță bărbaților. Artista are opinii ferme privitoare la vestimentația și atitudinea pe care un mascul de succes ar trebui să le expună.

„Nu îmi place să văd pantalonii foarte mulați pe un bărbat! Mi se pare că pantalonii mulați sunt strict pentru noi, femeile! Asta nu îmi place să văd.

Bărbatul trebuie să fie bărbat, trebuie să fie masculin! Bărbatul nu trebuie să petreacă foarte mult timp în fața oglinzii, e pentru noi, femeile!

Trebuie să recunosc că asta m-a atras întotdeauna la un bărbat, trebuie să fie foarte smart, pentru că pe mine la cap mă lucrezi! Dacă știi să te joci cu mine aici, m-ai câștigat!

Iar fizic, îmi place ca bărbatul de lângă mine să se respecte, să fie îngrijit, dar niciodată nu m-am uitat să fie six pack, să tragă de fiare! În opinia mea, bărbatul care petrece foarte mult timp în sală nu prea are de muncă!”, a mai completat îndrăgita artistă.

Sursă foto: Instagram @lidiabuble