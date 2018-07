Un român a fost făcut celebru de cântăreața Thalia! Cine este de fapt frumușelul Cezar

Necunoscut în țara unde s-a născut, frumușelul actor cu origini românești Cezar Constantine a dat o mare lovitură peste Ocean! Într-un timp record, ultimul videoclip în care a jucat a atins 140 milioane vizualizări.

În doar o lună, tânărul a devenit unul dintre cei mai discutați și admirați bărbați în întreaga lume, în mod special în Statele Unite, datorită succesului muzical reputat la scară mondială cu ‘No Me Acuerdo’, un nou hit al celebrei Thalia, scrie libertatea.ro.

Filmulețul în care Cezar Constantin, devenit Constantine, arătosul actor de doar 28 de ani, joacă rolul iubitului faimosei soliste mexicane Thalia a bătut reale recorduri de popularitate, fiind la scurtă ‘distanță’ de a atinge 140 milioane de vizualizări Youtube.

Cezar Constantine s-a născut în Bârlad, în 1989, iar de la 8 ani se află în Statele Unite. A studiat actoria la Media Performance Institute din Boston, apoi ‘Film and Commercial Acting’ (Shetler Studios) și celebra Academie ‘Stella Adleer Studio’ of Acting din New York.