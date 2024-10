Un român stabilit în Anglia dezvăluie cum e traiul acolo, de fapt. Filmarea s-a viralizat rapid: ”Pierzi timp prețios”

Un român stabilit în Marea Britanie a atras recent atenția publicului printr-un clip postat pe contul său de Instagram, în care împărtășește experiența vieții sale în Anglia. Mesajul său, care a declanșat numeroase reacții pe rețelele de socializare, reflectă atât beneficiile, cât și provocările cu care se confruntă mulți dintre cei care aleg să trăiască și să muncească în străinătate, în speranța unui trai mai bun.

Clipul postat de român a devenit astfel un punct de reflecție asupra prețului real pe care îl implică traiul în străinătate, în special pentru cei din țările est-europene. Tot mai mulți români recunosc că, deși veniturile obținute în străinătate pot fi tentante, prețul personal al acestei alegeri este de multe ori ridicat.

Românul a descris viața în Marea Britanie ca fiind una intensă, definită de muncă și sacrificii, dar și de oportunități financiare pe care le consideră mai greu accesibile în România, în condițiile unui loc de muncă obișnuit. El a detaliat cum oportunitățile de câștig rapid și consistent sunt o realitate pentru mulți români care muncesc în construcții, fabrici sau în diverse sectoare care necesită efort fizic considerabil. Totuși, deși banii reprezintă un avantaj major al traiului în Marea Britanie, acesta este deseori umbrit de programul de lucru extins și de timpul limitat dedicat relaxării sau vieții personale.

„Ce pot să vă spun despre viața în Anglia? Păi viața în Anglia este frumoasă, dintr-un punct de vedere. Ai posibilitatea să faci niște bani, niște sume de bani, considerabile, într-un timp relativ mai scurt decât ai putea să-i faci în România, într-un context normal, într-un loc de muncă normal, la șantiere, fabrici, uzine, bănci, birouri, etc. Însă, prin ce este diferită viața în Anglia? Viața în Anglia înseamnă foarte multă muncă”, spune românul pe rețelele de socializare.

Relocarea în Marea Britanie, pe care mulți o percep drept o țară a oportunităților economice, vine însă cu prețul unei rutine zilnice solicitante. Mulți dintre cei care se stabilesc acolo trebuie să își adapteze stilul de viață la programul rigid impus de angajatori, care presupune ore de muncă lungi și începuturi de zi matinale. Din acest motiv, deseori se întorc acasă târziu, având rareori posibilitatea de a-și dedica timpul familiei sau activităților de relaxare.

Însă, ce pierzi? Pierzi timp prețios pe care ai făcut tu să-l petreci cu familia, pierzi ieșiri cu prietenii, deci, practic, ești un fel de robot, un om cu o viață robotizată în care ai un program fix, te trezeşti, mergi la muncă, iei acasă, mănânci, faci un duș, dormi, a doua zi dimineață, la fel. După care, o dată, de două ori pe an, mergi într-o vacanță, două săptămâni, maxim o lună de zile. Vorbesc acum la modul general.

Aceste realități, descrise de românul din Marea Britanie, au dus la un val de reacții pe rețelele de socializare, unde urmăritorii au avut multe păreri. Mulți și-au exprimat dezacordul, subliniind că experiențele din străinătate sunt diferite pentru fiecare și că beneficiile unei vieți în Marea Britanie pot depăși uneori neajunsurile.

„Eu nu stiu pe nimeni cu programul care l zici tu. Maxim 9-17 munca , weekend liber”, „Esti sigur ca esti in Anglia?”, „Viata in Anglia e lejera munca lejera frecarea mentei nu stiu ce lucrezi tu dar eu mai mult ma uit pe Netflix”, „Păi si in România cu ce e mai bine? Adică în în țară nu lucrezi? Diferența este că: muncești la fel și în țară, dar te mai împrumuți pe lângă salariu sa îți ajungă.”, sunt doar câteva dintre comentariile internauților.