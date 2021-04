Un tânăr a furat un card, iar apoi a dat startul la cumpărături! Ce pedeapsă riscă acum bărbatul

Un tânăr din Constanța a crezut că va scăpa basma curată după ce a furat un card, însă oamenii legii l-au prins imediat. Bărbatul a utilizat cardul pentru a face mai multe cumpărături online, iar oamenii legii l-au depistat.

Tânărul a sustras un card bancar uitat într-un ATM aparţinând Raiffeisen Bank. După ce și-a însușit cardul acesta a dat drumul la shopping. Se pare că a achiziționat mai multe produse folosind plata online și a achitat câteva cumpărături făcute într-un Rompetrol. În total prejudiciul material a fost estimat la 691 de lei.

După ce a terminat de făcut cumpărăturile, tânărul a fost prins de autorități și dus în fața jucătorilor. Acum, acesta riscă să stea în spatele gratiilor câțiva ani, având în vedere că are antecedent penale. În anul 2018 a fost condamnat pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. A primit atunci 1 an și 2 luni cu suspendare.

Decizia instanței

În urma faptelor sale, tânărul a fost trimis în judecată, de către procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, pentru efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos. Bărbatul a fost condamnat la 2 ani si 10 luni de închisoare cu executare, decizia fiind luată de Judecătoria Constanța, pe 20.04.2021 și nu este definitivă.

”Condamnă pe inculpatul V. M. pentru infracțiunea de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare. Condamnă pe inculpatul V. M. pentru infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic, la pedeapsa de 6 luni închisoare. Contopește pedepsele aplicate prin prezenta, în final execută pedeapsa cea mai grea de 1 an și 6 luni închisoare, la care se adaugă un spor de 1/3 din cealaltă pedeapsă- 2 luni închisoare, în final rezultă pedeapsa de 1 an și 8 luni închisoare. Revocă amânarea aplicării pedepsei dispusă prin sentința penală nr. 1202/22.10.2018 a Judecătoriei Constanța și dispune executarea pedepsei de 1 an și 2 luni închisoare, pe care inculpatul V.M. o va executa alăturat de pedeapsa aplicată prin prezenta. În final va executa pedeapsa de 2 ani și 10 luni închisoare. Pedeapsa principală se va executa în regim de detenție”, se arată potrivit minutei judecătorești.

