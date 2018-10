Un tânăr a urinat în stația de metrou, de față cu toată lumea! Cum au reacționat ceilalți călători

Lipsa de bun simț e în floare! Un tânăr a fost fotografiat în timp ce își făcea nevoile pe peronul unui metrou dintr-o locație necunoscută. Bărbatul a urinat pe unul dintre pilonii din stație, fără să îi pese de cel din jur.

El și-a făcut nevoile chiar dacă la doar câțiva metri se aflau alți călători. Șocați, oamenii s-au grăbit să fotografieze, în timp ce alții au plecat de lângă el cât de repede au putut. Fotografia a fost postată pe grupul de Facebook „Suflet Românesc”, stârnind indignarea internauților. Nu se știe exact în ce țară și oraș a fost realizată poza, dar oamenii și-au dat cu părerea încercând să ghicească locul. (Citește și Gest incredibil! Un fotomodel aruncă cu apă și înălbitor pe bărbații de la metrou)

„Nu-i educația de vină. Vinovați sunt cei care fura averea tarii si construiesc toalete pentru o viață civilizată in orașele tarii. Găsești piste de biciclete,coșuri speciale de gunoi pentru animale dar toalete pentru oameni NU. Credeți ca este corect?????”, „Sa-mi spuneti unde trebuia sa se duca in caz de urgenta …wc nu exista ..omul clar se p**a pe el …trebuia sa se urineze pe tonomatul de cartele”,

„Care v-ati p**a pe voi? Si nu ati face la fel? Are omul conditi eu cred ca daca ar fi fost wc-ul acolo nu s-ar fi p***t acolo!”, „Ăla care a făcut poza de ce nu i-a umflat botul?”, „Poate ca in viata anterioara a fost o javra de caine iar acum marchiaza teritoriul, chestiune de obisnuinta”, „Un cretin scăpat din grota”, „Imaginea este din Rusia!”, „Nesimțirea nu are limite.”, au reacționat internauții.

Amendă de 10.000 de euro pentru urinatul în public în Italia

Dacă în România, polițiștii aplică amenzi de câteva sute de lei pentru urinatul în public, autoritățile din Roma au fost ceva mai drastice. În italia, amenda maximă este de 10.000 de euro pentru persoanele care urinează în locuri publice, mai ales că mulţi dintre turiştii care capitala nu au răbdarea să caute o toaletă publică. Şi la Berlin se dau amenzi pentru un astfel de gest, dar suma este mult mai mică, de aproximativ 20 de euro.