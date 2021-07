Un tânăr de 26 de ani a fost mușcat de șobolan în miezul zilei, pe o stradă din centrul Capitalei

Cătălin, un tânăr în vârstă 26 de ani, a fost mușcat de un șobolan în zona Piața Romană din Capitală.

Tânărul și-a comandat ceva de mâncare, iar în momentul în care a sosit curierul, Cătălin a ieșit în fața casei să achite comanda. În acel moment, un șobolan l-a mușcat. Tânărul a mărturisit că animalul s-a înfipt direct în piciorul lui. Șobolanul nu s-a speriat nici măcar când Cătălin a încercat să-l alunge.

Într-un final, acesta a fost nevoit să-l apuce cu mâna pentru a scăpa de colții șobolanului. Tânărul de 26 de ani a ajuns la spitalul Matei Balș din București, unde medicii i-au administrat un vaccin antitetanos și antirabic.

”În jurul orei 19 am ieșit la poartă să îmi ridic comanda. Eram cu băiatul de la livrări și am simțit ceva pe picior, apoi o mușcătură foarte dură. L-am văzut, era deja înfipt în picior, nu a fugit, nu a avut nicio reacție, am dat cu piciorul în el, am aruncat telefonul, și am pus mâna pe el și l-am aruncat, altfel nu știu ce s-ar fi întâmplat.

Am sunat imediat la 112. Cei de la ambulanță mi-au făcut legătura la spital și medicii mi-au spus să nu mai aștept, să merg imediat la Urgență pentru că sângerez. S-au mobilizat imediat și totul a fost ok. Medicii m-au întrebat dacă am fost mușcat la țară, nici lor nu le-a venit să creadă că am fost mușcat în mijlocul Capitalei. E frustrant să stai în mijlocul orașului și să vezi gândaci și șobolani”, a spus Cătălin la Antena 3.

Reacția Primăriei Capitalei

Primăria Capitalei precizează, în urma acestui incident, că „tratamentele de deratizare sunt în plină desfășurare pe spațiile verzi din proprietatea PMB, în spațiile exterioare ale cimitirelor aparținând Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane (ACCU), în subsolurile blocurilor de locuințe, dar și în subsolurile tehnice ale instituțiilor din subordinea PMB (respectiv spitale aflate în administrarea ASSMB, teatre, biblioteci municipale, muzee, Arena Națională). Substanțele folosite sunt: AGRORAT VAXBLOCKS (pentru subsoluri și rețele de termoficare) și RACUMIN PASTE (în stațiile de intoxicare amplasate la exterior).”

„Compania Municipală Eco Igienizare București pune la dispoziția cetățenilor numărul de telefon 0752.041.898 (dispecerat 24h/24h), unde aceștia pot face sesizări și reclamații în legătură cu apariția posibilelor focare de infestare în Capitală”, se mai arată în comunicatul Primăriei.