Un tânăr din Covasna a fost atins de noroc și… Ce super mașină Mercedes a câștigat!

Un tânăr din Covasna trăiește momente de maximă fericire! Costia Marcian este cel de-al treilea câștigător al autoturismului marca Mercedes-Benz CLA, pus la bătaie de casa de pariuri Magnum Bet.

Costia Marcian, un bărbat în vârstă de 29 de ani, trăiește, de miercuri, bucuria vieții. Tânărul din Covasna este fericitul câștigător al premiului pus în joc de către o agenție de pariuri , iar în cursul zilei de 24 august, Costia Marcian a ajuns pe litoralul românesc pentru a-și revendica premiul costisitor.

Odată cu participarea în cadrul tombolei – desfășurată exclusiv online din perioada 18 mai și până în data de 18 decembrie 2022 – Costia Marcian a reușit să pună pâna pe premiu și să fie declarat al treilea căștigător al promoției.

Ce simte Costia Marcian în aceste momente de plină adrenalină

Pentru CANCAN.RO, fericitul căștigător al autoturismului marca Mercedes CLA s-a declarat lipsit de spres în ceea ce privește viața sa financiară de acum încolo.

„Sincer, de câteva zile nu mai am niciun stres, mă simt eliberat și emoțiile încă apar. Am uitat de majoritatea grijilor care urmează să apară. Sunt foarte fericit și familia mea s-a bucurat foarte mult pentru mine”, a spus tânărul din Covasna.

În aceeași măsură, Costia Marcian a mărturisit faptul că fratele său geamăn a intuit cu o zi înainte că va câștiga mașina.

Totodată, acesta a declarat faptul că vor merge în Constanța pentru a celebra marele câștig, dar și că în viitor, îi va acorda fratelui său mașina pe care o deține deja, în semn de cadou pentru nunta pe care o va susține.

„Nu mai aveam nicio speranță. Doar fratele meu mi-a zis înainte cu o zi că o să câștig, dar eu nu am băgat în seamă încrederea pe care o avea el. Și noi facem fapte bune. În fiecare concediu când ajungem în țară, mergem la case de copii, donăm ce putem… Indiferent că am câștigat, indiferent că n-am câștigat, noi oferim și cred că asta e șansa care ni s-a dat, am primit ceea ce meritam. Noi oricum vrem să mergem la Constanța mâine dimineață, trei zile să le petrecem la mare, să sărbătorim. Mama mea nu a crezut până ieri. Mașina o să o păstrez. Eu mai am un frate geamăn care și-a cerut prietena în căsătorie și o să le ofer mașina pe care o am deja – cadou de nuntă”, a spus Costia Marcian, cel de-al treilea câștigător al mașinii marca Mercedes-Benz CLA pus la bătaie de MAGNUMBET!

