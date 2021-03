Un tânăr din Iași, care a vrut să obțină permisul de conducere, susține că a fost picat din motive rasiste

Un elev al unei școli de șoferi care a vrut să obțină carnetul de conducere a dat în judecată Poliția. Bărbatul susține că a fost picat din motive rasiste.

Procesul pe care Narcis Gabriel Barbu l-a intentat Poliției ieșene a început pe 21 august 2020. Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Iași, reclamantul a formulat o contestație împotriva calificativului „respins”, din Anexa pentru probă practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere, din data de 11 august 2020, potrivit bzi.ro.

Bărbatul susține că a fost picat de examinator din motive rasiste. Acesta nu ar fi parcat mașina paralel cu celelalte autoturisme și nu ar fi acordat prioritate de dreapta, examinatorul frânând brusc. Elevul, însă, se apără.

„Nu se impunea efectuarea niciunei manevre din partea mea în acea zonă, ci doar menținerea drumului cu prioritate pe care mă aflam. Gestul făcut de examinator îl consider a fi unul intenționat șicanator, cu scopul vădit de a zădărnici obținerea permisului de conducere necesar pentru păstrarea locului meu de muncă din Germania.

Consider că am fost șicanat în mod abuziv de către examinator întrucât sunt de etnie rromă și provin din localitatea Slobozia, față de care este cunoscut că examinatorul manifestă repulsie, după cum se afirmă între cursanții care au avut parte de aceleași șicane. Calificativul «respins» nu are de-a face cu nerespectarea de către mine a legislației rutiere, ci cu abuzul de funcție al examinatorului”, susține bărbatul.

Narcis Gabriel Barbu le-a solicitat magistraților din cadrul Tribunalului Iași să dispună anularea actului, însă magistrații au respins recent acțiunea formulată de ieșean.

”Instanța respinge, ca fiind promovată împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă, acțiunea formulată de reclamantul Narcis Gabriel Barbu în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Iași – Biroul Rutier. Respinge ca neîntemeiată acțiunea, modificată, formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâtul Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare Vehicule, din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași”, au menționat magistrații ieșeni.