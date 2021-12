Un tată a șapte copii, nevaccinat, a murit din cauza COVID-19 în spital: ”A fost întotdeauna sănătos”

Un tată a șapte copii, nevaccinat, a murit din cauza COVID-19 în spital. Familia, îngenuncheată de durere, îl va conduce pe ultimul drum cu două zile înainte de Crăciun.

Martin Mulcahy, un bărbat din Warwickshire, a fost testat pozitiv pentru coronavirus pe 4 noiembrie după ce doctorii au descoperit că nivelul de oxigen al bărbatului era scăzut și întâmpina dificultăți de respirație.

Bărbatul, în vârstă de 50 de ani, a fost dus de ambulanță la spitalul George Eliot, unde a fost conectat la un ventilator. Starea lui de sănătătate, însă, s-a deteriorat rapid. Medicii nu au mai putut face nimic ca să-i salveze viața, în ciuda eforturilor depuse.

”Mi s-a rupt sufletul când l-am văzut. Stătea întins pe patul de spital, intubat și înconjurat de tot felul de aparate și fire, în timp ce era ventilat. L-am ținut de mână tot timpul ca să știe că sunt lângă el. După câteva ore mi s-a transmis că a murit. Mă simt amorțită, mi se pare ireal”, a mărturisit soția bărbatului.

Bărbatul nu era vaccinat anti-COVID

Martin nu credea în vaccinarea anti-COVID. După tragedie, soția lui a dezvăluit că se va imuniza și și-a făcut programare pentru prima doză. Familia îndurerată se pregătește de înmormântare, cu două zile înainte de Crăciun.

”Noi, familia, suntem devastați. A fost cel mai bun tată pentru cei șapte copii ai noștri și cel mai grijuliu bărbat de pe planetă. Încă nu am procesat tot ce s-a întâmplat și încă aștept să intre pe ușă. Parcă e un coșmar care nu se mai termină. Martin s-a îmbolnăvit de COVID-19 după ce eu și cei șapte copii am fost testați pozitivi la sfârșitul lunii octombrie. A fost întotdeauna sănătos, însă după ce s-a infectat a început să se plângă că nu poate respira și că se simte foarte obosit. Simptomele păreau că se înrăutățesc. Am sunat la ambulanță și a fost internat la Terapie Intensivă pe 13 noiembrie.

Eram sceptică, inițial, în privința vaccinului, dar acum mi-am făcut programare pentru prima doză, după Crăciun. Ba chiar le-am spus copiilor că se vor vaccina și ei. Este o prioritate. Dacă Martin s-ar fi vaccinat, poate acum ar mai fi fost printre noi. Avem șapte copii minunați și sunt toți devastați și se chinuie să înțeleagă situația. Trei dintre ei au autism și mi-a fost foarte greu să fiu pozitivă, ținând cont și de faptul că înmormântarea va fi cu două zile înainte de Crăciun”, a spus soția lui Martin.