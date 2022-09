Un tată, disperat, imploră ajutor! Crește singur copiii altui bărbat, după ce mama lor i-a părăsit

Un tată, disperat, imploră ajutor! Crește singur copiii altui bărbat îngropând morții! Mama micuților a plecat, iar el nu a putut să-i lase pe drumuri. Bărbatul nu are posibilități materiale, iar banii pe care îi câștigă nu sunt suficienți. Povestea sa este sfâșietoare!

Nicolae Păun, din comuna Brazi, jud Prahova, se zbate să le pună în fiecare zi mâncare pe masă celor trei copii din banii pe care îi câștiga ca gropar la cimitirul din sat. Când a cunoscut-o pe cea care i-a devenit ulterior soție, aceasta era însărcinată și mai avea un copil, însă acest lucru nu l-a împiedicat să își dorească un viitor alături de ea.

”Nu i-am reproșat, niciodată, că nu-s ale mele. Mai mult, pentru că atunci când am cunoscut-o era însărcinată cu Alexandra, am hotărât să o recunosc ca a mea, să nu fie trecut în certificatul ei: tată necunoscut. Apoi, a venit pe lume și Valentin, singurul meu copil de sânge”, ne-a mărturisit bărbatul.

Din dragostea lor s-a mai născut un băiețel. După un timp, femeia se pare că nu și-a mai văzut viața alături de familia sa, iar într-o bună zi i-a părăsit.

Lovitura aproape că l-a doborât pe bărbatul cu inimă mare, însă a ales să lupte pentru cele trei suflete nevinovate la care nu vrea să renunțe pentru nimic în lume.

Georgiana, Alexandra și Valentin au nevoie de ajutor

Copiii: Georgiana, Alexandra și Valentin dorm toți într-o singură cameră dărăpănată, se spală în frig și sunt nevoiți să meargă la toaletă în fundul curții. Nu au nici măcar un televizor care să-i mai facă să uite necazurile care le-au ucis copilăria.

”De mic, nu am știut ce-i aia mamă, m-a părăsit. Am stat, o perioadă, la casa de copii până a venit tata să mă ia acasă. A trebuit să pun o pâine pe masă, așa că am învățat să curăț mormintele, să îngrop morții, orice ca să supraviețuiesc”, își începe povestea Nicolae.

CITEȘTE ȘI: VICTOR ARE NEVOIE DE AJUTOR! LA NICI UN AN, MICUŢUL A FOST DIAGNOSTICAT CU O BOALĂ GENETICĂ RARĂ

Două camere, atât înseamnă căminul lor. Două camere și patru suflete. Cei trei copii: Georgiana(13 ani), Alexandra(10 ani) și Valentin Nicolas( 8 ani) dorm în două paturi suprapuse.

– Cum dormiți, voi, aici?

– Ea doarme în patul de sus și eu dorm cu fratele meu în cel de jos. De când a plecat mama îi este frică să doarmă singur, ne mărturisește fata cea mare.

”Totul este vechi, și aragazul, și frigiderul – dacă ar fi să fac o listă cu cele necesare nu aș ști de unde să încep și unde să termin”, spune tatăl.

Baia nu există, copiii se spală afară, dar nu și-au pierdut simțul umorului. Când le cerem să ne arate baia, vin și ne pun în față un lighean verde,. Umorul poate fi, de multe ori, trist.

Toaleta, marcă înregistrată pentru o Românie educată, este doar o construcție de lemn, undeva în fundul curții.

Cei care vor să ajute această familie pot dona în conturile următoare:

Asociația Povesti cu zâne și cu zmei

Lei: RO11BRMA0999100093268115

Euro: RO11BRMA0999100096596573

BRMAROBU

Banca Românească

Câmpina- România

Revolut : 0732142777