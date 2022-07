Victor are nevoie de ajutor! La nici un an, micuţul a fost diagnosticat cu o boală genetică rară

Victor, un băiețel din Sibiu care nici nu a împlinit un anișor, are nevoie 2.1 milioane de euro pentru a trăi. În urmă cu puțin timp, medicii i-au pus un diagnostic crunt: SMA (amiotrofie musculară spinală). Părinții lui vă cer disperaţi ajutorul!

Părinţii lui Victor sunt distruşi de când au aflat de ce boală suferă fiului lor.

Deși nu au existat probleme la naștere, ulterior, Victor a fost diagnosticat cu SMA (amiotrofie musculară spinală), o boală genetică rară care atacă celulele nervoase responsabile de mișcările voluntare. Astfel, pe măsura ce acești neuroni sunt distruși, Victor își pierde capacitatea de a face mișcări simple pe care orice copil de vârsta lui le poate face cu ușurință.

Părinții lui Victor au observat primele semne ale bolii la vârsta de 3 luni, însă din cauza pandemiei de coronavirus, vizita la medic a fost amânată, iar în cele din urmă, medicii au pus diagnosticul.

Tratamentul depășește cu mult posibilitățile financiare ale părinților, iar din acest motiv Adelina şi Valentin vă cer ajutorul!

„Din păcate, tratamentul pentru această afecțiune este unul dintre cele mai costisitoare din lume si anume 2.1 milioane€, la care se adaugă terapii zilnice (fizioterapie, vojta, hidroterapie, logopedie, terapie ocupațională) și plus scaune speciale de pozitionare, verticalizator, premergator, orteze, vizite medicale în alte țări, etc. Pare crunt ca viața unui copil să depindă de o sumă de bani, însă da, pentru noi și restul părinților de copii cu SMA viața are un preț, unul colosal pe care sperăm să îl obținem cu ajutorul vostru”, au scris părinții pe o pagină de socializare special creată pentru Victor.

Tratamentul se poate face doar până la vârsta de 2 ani, iar din acest motiv Victor are nevoie de bani cât mai repede.

Cei care pot și doresc să ajute în acest caz o pot face folosind datele de mai jos.

Titular: ADELINA DINESCU

IBAN: RO80RZBR0000060021411897

Valuta: Lei

Nume banca: Raiffeisen Bank

Cod Swift banca: RZBRROBU

Titular: IOAN DINESCU

IBAN: RO82RZBR0000060017856132

Valuta: Lei

Nume banca: Raiffeisen Bank

Cod Swift banca: RZBRROBU

https://www.paypal.me/togetherforvictor

Revolut

0746169534 Dinescu Adelina

0752364020 Dinescu Ioan Valentin

Facebook: TogetherforVictor