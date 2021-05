Un tătic a fost uimit de “sinceritatea brutală” a fiicei sale de 4 ani. Ce i-a spus micuța unui profesor despre părintele ei | VIDEO

Un tătic a fost șocat și, totodată, amuzat de de “sinceritatea brutală” a fiicei sale de 4 ani. Episodul s-a petrecut la scurt timp după ce micuța a încheiat un proiect primit la școală. Mărturiile făcute despre părintele său i-au adus zâmbetul pe buze și profesorului care se ocupă clasa de preșcolari.

Un american a devenit viral datorită caracterizării pe care fiica lui i-a făcut-o

Zach, un tânăr american, a decis să împărtășească supriza pe care prințesa lui, în vârstă de 4 ani, i-a făcut-o după ce s-au încheiat cursurile. După cum puteți observa în clipul de mai jos, el a filmat răspunsurile oferite de Nora în proiectul primit la școală. Întrebată câți ani are tatăl său, copila a spus că șase, iar când a fost nevoită să spună ce meserie are acesta, ea a răspuns: “Nu știu, dar el mănâncă”. Replica fiicei sale l-a amuzat teribil pe bărbat.

La întrebarea: “Ce îi place tatălui tău să facă?”, Nora a spus: “Îi place să mănânce cina”.

Q: “La ce este bun tatăl tău?”, răspunsul micuței de 4 ani: “El este foarte bun la fotbal”. Imaginile publicate de Zach pe contul său de TikTok au devenit virale în mai puțin de 24 de ore de când le-a încărcat.



Unul dintre internauți i-a spus tânărului tătic: “Fiul meu a spus că sunt bun la jocul video Super Mario Kart, iar eu nu am fost niciodată mai mândru ca atunci când am aflat”, relatează publicația The Mirror.

În clipul de mai jos, Zach le-a dezvăluit urmăritorilor săi de pe TikTok ce tradiție are cu fiica sa înainte de a o pune la somn.

Sursa foto: captură video TikTok / dadrealbad