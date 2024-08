Un turist român a luat prânzul într-un restaurant din Grecia. Ce a primit „din partea casei”, la final, și cum a reacționat

Grecia este una dintre destinațiile de vacanță preferată de români, iar în plin sezon estival, Salonic devine un punct de atracție major datorită prețurilor accesibile, plajelor întinse cu nisip fin și apei cristaline. Recent, un turist român a împărtășit experiența sa dintr-o tavernă locală. Iată cât a plătit acesta pe întreaga masă, dar și ce a primit din partea „casei”!

Este perioada concediilor de vară, iar mulți români aleg să își petreacă vacanțele în străinătate. Această tendință este alimentată de numeroasele pachete promoționale care includ cazare, transport și mâncare. Recent, experiența unui român a devenit virală pe o rețea de socializare. În Grecia, există o mulțime de taverne unde turiștii pot savura preparatele locale. Un român a împărtășit pe Facebook cât l-a costat o masă copioasă într-un restaurant din Santorini, publicând nota de plată pentru a le arăta și altor conaționali prețurile practicate.

Ca și în anii trecuți, mulți români optează să își petreacă vacanța de vară în afara țării. Destinații populare precum Grecia, Turcia, Bulgaria și Spania sunt preferate, iar majoritatea turiștilor se declară mulțumiți de prețurile oferite de comercianți. Un exemplu recent este un român care și-a petrecut câteva zile relaxante în Santorini, Grecia, și a fost încântat de costurile întâlnite acolo.

Românul s-a arătat mulțumit de prețurile accesibile din Grecia și chiar a fost surprins să vadă ca la final au primit și desert din partea „casei”. Pe întreaga masă acesta a achitat 53 de euro.

„Pe mai multe forumuri turistice pentru Grecia am citit că prețurile au sărit în aer.

Haideți să vă arăt ceva!

Restaurant The Rouga (în centrul Salonicului).

Consumat: salată de vinete, lunguini cu creveți (atenție 10 creveți mari în porție), creveți la grătar (8 creveți uriași cu rucola, roșii și lămâie), bere (0.5 litri), vinul casei (0,5 l), apă minerală carbogazoasă (1 litru)și pita greceasă. Plus desert din partea casei adus odată cu nota de plată.

Servire ireproșabilă, cu zâmbetul pe buze permanent.

Muzică live grecească (bouzukia).

PS: Adaug prețul cazării într-un apartament situat chiar lângă Biserica „Sf, Dumitru: 160 E pentru 3 nopți, la jumate față de majoritatea hotelurilor rezonabile din Mamaia.”, a scris românul pe Facebook.