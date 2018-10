Un vas de croazieră, casa Denisei Tănase pentru două săptămâni: ”Ma uită Dumnezeu cu orele privind oceanul”

Un vas de croazieră va fi casa Denisei Tănase pentru două săptămâni. Artista a făcut anunțul pe Facebook, iar fanii au fost în extaz.

Denisa Tănase și-a făcut bagajele și a plecat într-o binemeritată vacanță! Artista își va petrece următoarele două săptămâni pe un vas de croazieră și a simțit nevoia să împărtășească vestea și cu fanii ei. Denisa Tănase a publicat pe contul ei de Facebook un mesaj despre începutul vacanței de vis, dar și o fotografie de pe vasul de croazieră! (CITEȘTE ȘI: DENISA TĂNASE, DE LA BAMBI, CREDE CĂ-I URMĂRITĂ DE UN BLESTEM. UN BINEVOITOR I-A LĂSAT MAŞINA ÎN PANĂ)

”Ieri m-am urcat pentru prima oara pe un vas de croaziera, care-mi va fi casa pentru urmatoarele doua saptamani. Tot de ieri, ma uita Dumnezeu cu orele privind oceanul. Stau cocotatā pe geamul situat deasupra patului si nu ma mai satur de peisaj, de miscarea valurilor, de culoarea apei…din ce in ce mai albastra. Câtā liniste! ??”, a scris Denisa Tănase pe contul ei de Facebook.

Denisa vrea să devină mamă

De când iubiește și este iubită, Denisa Tănase, jumătatea trupei ”Bambi”, radiază de fericire, iar acest lucru se vede cu ochiul liber. Recent, senzuala cântăreață a vorbit deschis despre cea mai arzătoare dorință a ei. Și anume, vedeta a anunțat că vrea să devină mamă.

”Da, normal că vreau un copil. Îmi doresc o fetiță”, a declarat Denisa Tănase, într-un interviu acordat unui post TV. (VEZI ȘI: DENISA DE LA BAMBI, TERAPIE FACIALĂ CU MELCI, AUR ȘI CAVIAR)

Se iubește cu un tânăr om de afaceri

Denisa de la „Bambi” şi iubitul ei, Mircea, formează un cuplu dinainte de Crăciunul anului trecut. Mircea Brânzei este un tânăr afacerist. El are mai multe centre de înfrumuseţare şi săli de sport moderne în Capitală.

„Iubitul meu are mai multe business-uri, are nişte clinici de remodelare corporală şi slăbire şi, mai nou, şi o clinică de recuperare medicală, unde eu mă duc să-mi corectez spatele şi să-mi tratez coloana. (…) Ne-am cunoscut la botezul băieţelului lui Andrei Ştefănescu. Nu ne ştiam. Am vorbit puţin la botez… N-am ţinut legătura ulterior. Ne-am revăzut apoi când mi-am sărbătorit eu ziua de naştere, acum şase luni. De atunci, suntem împreună. Pe mama lui am cunoscut-o, pentru doar mama lui locuieşte în Bucureşti. Ei sunt de loc din Maramureş”, povestea Denisa.

„El a făcut primul pas. Eu nu ştiu să fac primul pas şi consider că întotdeauna bărbatul trebuie să facă primul pas – nu ştiu, la mine aşa a funcţionat… Nu ştiu cu se face treaba asta. (…) Am început să ieşim, cum se întâmplă…”, a mai spus artista.