Una dintre cele mai apreciate actrițe de la Hollywood, de nerecunoscut! Imaginile cu care și-a șocat fanii

Demi Moore le-a oferit fanilor o surpriză de neuitat. Chiar la timp pentru Halloween, Demi Moore și-a șocat fanii, când a postat o serie de cinci noi fotografii pe Instagram. Celebra actrița, în vârstă de 61 de ani, părea de nerecunoscut în imagini.

Într-una dintre fotografii, Demi nu avea păr și avea o față plină de riduri, în timp ce în alta era acoperită de sânge. De fapt, fotografiile fuseseră făcute pe platoul de filmare al celui mai recent film în care joacă Moore, un șocant film horror, The Substance, scrie PEOPLE.

Fotografiile o arată pe Moore total transformată, purtând ochelari și mult machiaj greu și proteze concepute pentru a o face să semene cu o femeie foarte bătrână.

Ce le-a urat Demi Moore fanilor de Halloween

„Am păstrat aceste bijuterii de la @trythesubstance și astăzi se simte ca o zi potrivită pentru a le împărtăși”, a scris Moore în legenda postării sale. „Halloween fericit de la Elisabeth Sparkle 🧪”.

În The Substance, Moore joacă rolul lui Elisabeth Sparkle, o vedetă hollywoodiană care este concediată din slujba ei de lungă durată de gazdă a unui serial de televiziune de aerobic în momentul în care împlinește 50 de ani. Elisabeth descoperă un drog de pe piața neagră, cunoscut sub numele de Substanța, care, în esență, creează o versiune mai tânără a sa (interpretată de Margaret Qualley).

Filmul urmărește conflictul care apare între Elisabeth și această altă versiune a sa, cunoscută sub numele de Sue, pe măsură ce Sue își găsește propria faimă în Los Angeles, iar corpul lui Elisabeth îmbătrânește și se transformă rapid o dată cu trecerea timpului.

Ce au comentat alte vedete despre look-ul lui Demi Moore

Postarea lui Moore Demi a oferit fanilor The Substance o privire completă asupra machiajului și protezelor (și a sângelui) folosite pentru rol.

Unii dintre prietenii ei celebri au intervenit cu comentarii la postarea ei pe Instagram, lăudând rezultatele.

„Te iubesc 😂”, a scris Emma Heming Willis, care este căsătorită cu fostul soț al lui Moore, Bruce Willis, în timp ce Michelle Pfeiffer a lăsat pur și simplu trei emoji-uri «🙌🙌🙌» drept comentariu.

„A ieșit atât de bine!!! Ai fost fantastică în acest film!!!” a adăugat Barbara Crampton.

Ce succes a avut The Substance, și ce premii ar putea primi Demi Moore

Pe lângă Moore și Qualley, în film mai joacă și Dennis Quaid, care îl portretizează pe sordidul director al rețelei de televiziune responsabil de emisiunea de aerobic a lui Elisabeth Sparkle.

Filmul este scris și regizat de cineasta franceză Coralie Fargeat. The Substance a ținut prima pagină a ziarelor recent, după ce The Hollywood Reporter a relatat pe 21 octombrie că filmul a fost înscris în cursa pentru Globurile de Aur, la categoria comedie și musical a premiilor.

Macabrul film a primit recenzii foarte bune încă de la premiera sa din septembrie, și au apărut chiar zvonuri că Demi Moore ar avea ceva șanse chiar și la un Oscar pentru interpretarea sa. The Substance a câștigat peste 41 de milioane de dolari la box office de la lansarea sa.

Cum s-a identificat Demi Moore cu personajul horror

În septembrie, Demi Moore a declarat cât de mult s-a identificat cu personajul ei, datorită celebrității sale din anii ’80 și ’90 și standardelor imposibile de frumusețe la care era supusă.

„Am pus atât de multă presiune pe mine”, i-a spus ea unui reporter. „Și au fost momente în care mi s-a spus să slăbesc. Și toate acestea, deși poate au fost jenante și umilitoare, mi-am făcut singură din cauza asta.”

Ea a continuat: „Am o mulțime de compasiune pentru ce fetiță speriată eram eu de fapt, chiar dacă nu am lăsat pe nimeni să vadă asta.”

„Și dacă m-aș putea întoarce în timp, aș îmbrățișa-o și i-aș spune: „E în regulă. E în regulă.”

Ce a spus Demi Moore despre procesul de îmbătrânire

În ceea ce privește modul în care femeia în vârstă de 61 de ani face față nesiguranței pe măsură ce îmbătrânește sub lumina reflectoarelor, ea a dezvăluit că fluctuează între a se simți încrezătoare și a simți emoții negative despre sine însăși.

„În unele zile mă uit și mă gândesc: „Uau, e destul de bine”. Iar în unele zile, mă surprind disecând, hiper-focalizându-mă pe, știi tu, lucruri care nu-mi plac.” „Diferența este că acum mă pot prinde. Pot să spun: ‘Da, nu-mi place pielea aia lăsată. Dar, știi, lucrurile sunt cum sunt. Așa că voi profita de ceea ce este, în loc să alerg după ceea ce nu este.”

Ea a continuat: „Obișnuiam să mă gândesc: „Oh, fața mea este atât de dolofană. Nu am unghiuri. Nu am nimic’. Și după asta e, „Da, dar acum e, cum ar fi, atârnă! Nu m-ar deranja să am o parte din grăsimea aia înapoi, în locurile potrivite!”

Starul din Ghost a depășit întotdeauna limitele impuse femeilor de la Hollywood; în 1997 s-a ras în cap pentru rolul ei din filmul G.I Jane și a jucat rolul unei mame singure în controversatul film Striptease.

