Dezvăluiri horror din Valencia. O româncă a descris imaginile apocaliptice: ”Parcă e un film de teroare”

Inundațiile din Spania au făcut prăpăd în calea lor. Zona metropolitană din Valencia a fost măturată complet de viitură – după ce a plouat în 8 ore cât într-un an. Peste 95 de persoane și-au pierdut viața și alte zeci sunt date dispărute. Acum că apele s-au retras, localnicii sunt îngroziți de ceea ce a rămas după ce apa a distrus tot în calea ei.

Imagini apocaliptice din Spania. Întreaga zonă metropolitană din Valencia a fost rasă complet de viitură, după ce a plouat în 8 ore cât într-un an. Deși apele s-au retras, pagubele materiale sunt de nedescris, iar munții de nămol îngreunează aprovizionarea magazinelor din zonă. Localnicii – ajutați de echipe de voluntariat – se chinuie să îndepărteze maldărele de nămol de pe străzi și să elibereze drumurile de acces. Citește și: Povestea tristă a celor 3 români care au murit după inundațiile din Spania! În casă, lumina era aprinsă și masa pregătită de cină

Anca Albert, o româncă stabilită în Valencia, a povestit drama prin care locuitorii trec de câteva zile. Femeia este îngrozită de imaginile apocaliptice din apropiere de zona metropolitană din Valencia. Deși apele s-au retras, încă sunt localități izolate, încă sunt părți în care nu există curent electric sau internet.

Românca este stabilită în Aldaia, o mică localitate de lângă Valencia. Aceasta a povestit că – din momentul în care a început să plouă – nici nu a avut timp să reacționeze. Nu a avut timp nici măcar să-și scoată mașina din garajul subteran, că deja apa măsura jumătate de metru. Anca Albert a mărturisit că oriunde te uiți, toate străzile sunt pline de noroi, cel puțin 20 de cm de nămol, TIR-urile nu circulă – pentru că autostrăzile sunt închise, iar magazinele mari care au reușit să deschidă încă au probleme de aprovizionare. În multe zone din Valencia, locuitorii abia găsesc să cumpere apă.

”Nu a plouat foarte mult și, vă spun sincer, vorbeam cu o prietenă și nici nu am avut timp să reacționez. Când am încercat să cobor, să scot mașina din garaj, pentru că primele se inundată subsolurile blocurilor și mașina fiului meu era în garaj, a mea era în fața blocului. Am încercat să cobor și apa era deja la jumătate de metru. Nu am reușit să scot mașina fiului meu din garaj nici astăzi. Nu am reușit pentru că se pompează cu disperare apa din subsolurile blocurilor, dar încă nu, nu am reușit…

E plin de noroi. Cel puțin 20 de cm de nămol, de noroi. Apele s-au retras în majoritatea locurilor, dar oriunde te duci, toată lumea încearcă să curețe. Sunt echipe de voluntari care tractează mașini ca să elibereze… De exemplu, Autostrada A7 aseară încă avea porțiuni care erau închise. A3, care vine de la Madrid la Valencia, avea doar o bandă tranzitabilă din trei. TIR-urile nu circulă, magazinele mari care au reușit să deschidă au probleme de aprovizionare. Ieri era imposibil să găsești apă …”, a mai spus