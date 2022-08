Una dintre nașele mirilor George Simion și Ilinca Munteanu a leșinat la nuntă: ”E normal să se întâmple”

George Simion (35 de ani) și aleasa inimii sale, Ilinca Munteanu (24 de ani), au spus, în cursul zilei de 27 august 2022, un „Da!” hotărât în fața lui Dumnezeu. După aceea, aceștia s-au îndreptat spre petrecere. Până la această oră, însă, evenimentul nu a fost lipsit de situații mai puțin plăcute. Una dintre nașe a leșinat.

George Simion a explicat motivul pentru care una dintre nașe a leșinat la nuntă. De asemenea, tot în cadrul aceluiași interviu, George Simion a mai mărturisit faptul că are planuri de viață foarte frumoase alături de soția sa, Ilinca Munteanu. Cei doi au de gând să devină părinți! În plus, petrecerea va continua până la 7 dimineața, iar mâine, 28 august 2022, va avea loc ciorba de potroace.

”Mai avem încă 12 ore, până mâine la 7 dimineața (n.r. petrecerea din comuna Măciuca). Ne culcăm trei, patru ore și, după aceea, iar începem, că avem ciorba de potroace. E fenomenal. Nu rezistăm, e un fenomen ciudat, pentru că vin mulți oameni lângă noi să facă poze și rămânem un pic fără aer, din cauza soarelui. Dar facem față, îi rugăm să stea la un metru distanță. Mâncarea e foarte bună! (…) E normal, când sunt 10.000 de oameni… Ați văzut, nașa a leșinat. Nașa din Vâlcea. E normal să se întâmple, dar suntem bucuroși, vă mulțumim că ați fost alături, vă mulțumim că ne-ați înțeles”, a declarat George Simion jurnaliștilor, la nunta din comuna Măciuca.

Din fericire, nașa din Vâlcea și-a revenit după acest episod și s-a alăturat celorlalți invitați de la nuntă!

Câți bani a cheltuit George Simion pentru a organiza nunta cu Ilinca Munteanu

George Simion nu a mai ținut cont de bani, așa că a organizat o petrecere minunată la care să poată participa toți românii care îl susțin. Liderul AUR a făcut, însă, tot posibilul pentru a limita unele cheltuieli, apelând la produsele locale oferite de oamenii locului. Astfel, acesta a cheltuit peste 12.000 de euro pentru o nuntă la care sunt așteptate peste 10.000 de persoane din întreaga țară.

„Până acum am cheltuit propriu-zis 12.000 de euro. Am făcut o estimare cât e brânza de la domnul Gigi Becali, dar am cerut de la fiecare ce are. De la ciobanii de la Jina, de la Polovraci, de la Vaideeni am cerut berbecuți, că ei au oi, domnul Gigi are brânză și așa mai departe”, a spus George Simion la Realitatea Plus.