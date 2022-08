De necrezut! Câți bani a cheltuit George Simion pentru nunta cu Ilinca Munteanu, care are loc în comuna Măciuca

Cununia lui George Simion cu Ilinca Munteanu a atras o mulțime de persoane, tocmai de aceea era de așteptat ca aceasta să devină destul de costisitoare. Iată cât a avut de achitat liderul partidului politic AUR pentru evenimentul care se află în plină desfășurare astăzi, pe data de 27 august 2022.

Pregătirile pentru nuntă au fost în toi în ultimele săptămâni pentru George Simion (35 de ani) și pentru actuala sa soție, Ilinca Munteanu (24 de ani). Cei doi au făcut tot posibilul pentru a stabili în cel mai mic detaliu cum se va desfășura întregul eveniment, fără să mai țină cont de banii pe care vor fi nevoiți să îi scoată din buzunar.

Câți bani a cheltuit George Simion pentru a organiza nunta cu Ilinca Munteanu

George Simion nu a mai ținut cont de bani, așa că a organizat o petrecere minunată la care să poată participa toți românii care îl susțin. Liderul AUR a făcut, însă, tot posibilul pentru a limita unele cheltuieli, apelând la produsele locale oferite de oamenii locului. Astfel, acesta a cheltuit peste 12.000 de euro pentru o nuntă la care sunt așteptate peste 10.000 de persoane din întreaga țară.

„Până acum am cheltuit propriu-zis 12.000 de euro. Am făcut o estimare cât e brânza de la domnul Gigi Becali, dar am cerut de la fiecare ce are. De la ciobanii de la Jina, de la Polovraci, de la Vaideeni am cerut berbecuți, că ei au oi, domnul Gigi are brânză și așa mai departe”, a spus George Simion la Realitatea Plus.

Cel care susține tradițiile românești și tot ce ține de portul românesc a vorbit și despre motivele pentru care și-a dorit să aibă parte de o nuntă tradițională, așa cum se făcea înainte. George Simion este de părere că acesta este un exemplu clar pentru toți cei care optează pentru evenimente grandioase în locații de lux. Ba mai mult decât atât, actualul soț al Ilincăi Munteanu i-a îndemnat pe doritori să i se alăture, singura condiție impusă fiind ca aceștia să poarte o ie sau un tricou pe care este inscripționat cuvântul „România”.