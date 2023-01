Una dintre victimele lui Andrew Tate rupe tăcerea! Tânăra din Marea Britanie face dezvăluiri uluitoare: ”Ne strangula atât de tare...”

Sally, una dintre victimele lui Andrew Tate, face mărturisiri cutremurătoare despre trauma pe care i-a provocat-o fostul sportiv, în urmă cu șapte ani. În cadrul unui interviu, tânăra a povestit că a trecut prin ororile de la studioul de videochat al magnatului. Alături de alte fete, printre care se află și Helen, a fost sechestrată în Luton, Marea Britaie, pentru a se dezgoli, fără voia ei, în fața camerelor de filmat.

După arestarea preventivă a fraților Tate pentru 30 de zile, o tânără care se ascunde sub pseudonimul de Sally a spus că nici măcar nu știa cum să reacționeze. Bucuria că cei doi au fost prinși i-a fost atât de mare, încât a început să plângă. Femeia a povestit că a fost revoltată de faptul că abia acum sunt arestați cei care i-au făcut atât de mult rău, chiar dacă a povestit totul polițiștilor în urmă cu ani buni.

„Când am văzut că a fost arestat în România, am fost șocată și n-am știut cum să reacționez. Am plâns. Tot ce am citit e exact ce am declarat și eu la poliție, când poliția n-a vrut să mă ajute”, a zis Sally.

Mărturii cutremurătoare de victima lui Andrew Tate

Încă o tânără, sub pseudonimul de Helen, a mărturisit că fetele cu care lucra la studioul de videochat din Luton, Marea Britanie, erau strangulate și agresare de Andrew Tate de cel puțin zece ori. Femeia a fost colegă cu Sally.

„Ne trezeam dimineața cu ochii roșii din cauză că ne strangula atât de tare, încât ni se spărgeau vasele de sânge”, spune Helen pentru Vice.

