Unchiul Alexandrei aruncă bomba în cazul Caracal: ”Gheorghe Dincă nu este criminalul!”

Alexandru Cumpănașu are propria ipoteză în cazul dispariției nepotei sale, considerând că principalul suspect în acest caz, Gheorghe Dincă, nu este criminalul fetei, așa cum susține.

Cumpănașu a declarat astăzi că procurorii DIICOT iau în considerare ca Gheorghe Dincă să fi avut mai mulți complici în acest caz. Mai mult, comunicarea decesului minorei sechestrate este privită acum drept o decizie greșită și pripită, afirmă unchiul Alexandrei

Alexandru Cumpănașu susține că este nemulțumit de modul în care DIICOT a gestionat cazul Caracal, cel puțin în începutul anchetei.

„Am și le-am făcut la momentul potrivit aceste reproșuri și cu privire la comunicarea cu familia sau publică. E vorba de comunicarea cu populația. Este o luptă care nu se dă doar pentru acest copil minunat, care s-a dovedit un înger, un erou. Eu sper că este în viață. Oamenii din țara asta nu sunt concentrați pe caz că este un copil, ci pentru că și ei au copii. Nu aveți idee câte clanuri de muncă sunt în Italia și Spania pe acest subiect. Eu cred că DIICOT va avea multă muncă în următorii ani. Am să le reproșez și modul în care s-a făcut cercetarea la început. Lucrurile intră pe un făgaș normal totuși. Au început să meargă și pe alte piste. Încep să am încredere în ei”, a declarat Alexandru Cumpănașu.

Alexandru Cumpănaşu, lansează și o ipoteză care ar putea da peste cap întreaga investigaţie de la Caracal. „Nu cred că Gheorghe Dincă a omorât-o pe Alexandra”, spune Cumpănaşu .

Acesta susţine că este imposibil ca Dincă să fie criminalul, deoarece acesta nu se afla acasă atunci când se presupune că ar fi fost ucisă adolescenta.

„Poate a omorât alte persoane, dar nu este criminalul Alexandrei. Cred că este doar un animal care are niște misiuni. Nu are nicio logică ceea ce s-a înâmplat acolo”, a mai spus Alexandru Cumpănașu.