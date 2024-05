Unchiul Raisei a făcut mărturisiri șocante! Fiul său și-a recunoscut oribila faptă: „El a omorât-o”

S-a făcut lumină în cazul Raisei, fetița de doi ani și jumătate din Dolj, găsită moartă pe câmp, la doar câteva sute de metri de locuință. Se pare că principalul suspect, verișorul micuței de 15 ani, a recunoscut totul. Tatăl acestuia a făcut dezvăluiri surprinzătoare și a mărturisit că fiul lui și-a admis fapta. Care este firul tragediei și ce l-a mânat pe băiat să recurgă la gestul extrem?

În data de 27 mai, autoritățile au fost alertate în legătură cu dispariția unei fetițe în vârstă de doi ani. Oamenii legii au demarat căutări ample, iar în data de 28 mai corpul neînsuflețit al Raisei a fost găsit într-o râpă din apropierea casei. Fetița prezenta semne evidente de violență, iar acum făptașul crimei a fost descoperit. Verișorul Raisei este cel care a comis fapta și a recunoscut totul în fața anchetatorilor.

După ce trupul neînsuflețit al Raisei a fost descoperit, principalul suspect a fost verișorul de 15 ani al acesteia, un adolescent cu probleme de auz și vorbire. Tânărul a fost reținut și anchetat, iar în cele din urmă și-a recunoscut fapta.

Chiar tatăl băiatului a fost cel care a dezvăluit acest lucru, punctând că fiul său a admis ce a făcut printre lacrimi. De asemena, băiatul le-a spus anchetatorilor că nu știe ce l-a mânat să comită crima și că regretă mult cele întâmplate.

„Aseară, a povestit în fața procurorilor că este adevărat. A spus că el a omorât-o. Eu am fost plecat la Craiova să depun niște acte. Când am venit acasă, am auzit despre acest dezastru. L-au arestat. M-au chemat să semnez pentru a putea merge cu el la un spital special. A fost puțin agitat, plângea. Nu am fost sigur că este el”, a spus tatăl verișorului Raisei.

De asemenea, tatăl băiatului de 15 ani este cel care a găsit trupul neînsuflețit al Raisei. Acesta și-a chestionat fiul în legătură cu cele întâmplate, iar adolescentul ar fi mărturisit că ar fi folosit un cuțit pentru a o ataca pe Raisa.

„La 1 și 19 minute (n.r.: după masa) am fost să dăm niște marfă jos, la un magazin și când am venit acasă deja era dezastru. Am ajuns aproape la 2 acasă, iar fiul meu era cu toți acolo, cu ai mei, cu copilul, cu soacra mea, cu socrul. L-am întrebat și a zis că nu știe nimic. El era un pic agitat, se plângea.

Eu nu am fost sigur că este el și nu m-am gândit, deoarece în familie nu am fost agresivi. El a zis că i-a dat cu cuțitul și a dus-o în groapă. Nu ne-a spus nimic, dar îi pare rău de ce s-a întâmplat. Nu era agresiv, nu știu ce s-a întâmplat. Nu cred că a avut complice. Eu am găsit-o în groapă”, a mai povestit bărbatul.