Unde a cunoscut-o Laurențiu Reghecampf pe Corina Caciuc. Cine a făcut primul pas, de fapt

Dacă v-ați întrebat vreodată unde și când s-au cunoscut Laurențiu Reghecampf și partenera lui, Corina Caciuc, acum este momentul să aflați acest detaliu! Antrenorul în vârstă de 48 de ani și-a refăcut viața amoroasă, însă nu toată lumea cunoaște detalii legate de întâlnirea cu bruneta care i-a cucerit inima. Unde și când s-au întâlnit? Ce s-a întâmplat prima oară? Cine a făcut primul pas? Toate detaliile se regăsesc mai jos, în articol.

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc trăiesc o frumoasă poveste de iubire. Antrenorul român a făcut o serie de dezvăluiri legate de relația sa cu bruneta care i-a furat inima și care l-a făcut, din nou, tătic. Tehnicianul în vârstă de 48 de ani a povestit, în podcastul moderat de Bursucu, cum a cunoscut-o pe actuala sa parteneră de viață. Bărbatul a mărturisit că a fost vorba despre dragoste la prima vedere.

Antrenorul român și actuala parteneră s-au întâlnit atunci când mariajul cu impresara Anamaria Prodan nu s-ar mai fi aflat pe un trend favorabil. Tehnicianul susține că s-a îndrăgostit la prima vedere de brunetă, apoi au început să fie mai apropiați. Prima întâlnire dintre cei doi amorezi a avut loc în Dubai, la un restaurant de lux, în urmă cu aproape 4 ani.

Vezi și DRAMA NEȘTIUTĂ A LUI LAURENȚIU REGHECAMPF. FATA LUI, ANALISA CRISTINA, A MURIT DUPĂ CE A PIERDUT LUPTA CU O BOALĂ CUMPLITĂ

Vezi și LAURENȚIU REGHECAMPF, DEZVĂLUIRI LA DOI ANI DUPĂ CE S-A LUAT LA BĂTAIE, ÎN STRADĂ, CU FOSTA SOȚIE: ”ANAMARIA A PREMEDITAT ASTA”

Cei doi s-au cunoscut în cadrul unui eveniment. Atunci, însă, nu au luat contact direct. Însă, așa cum a precizat antrenorul român, lucrurile „s-au legat” și, în cele din urmă, destinul i-a adus împreună. Relația dintre cei doi îndrăgostiți a debutat tot în acea perioadă, când tehnicianul era încă însurat cu impresara. Până la momentul actual, divorțul nu s-a finalizat. Laurențiu Reghecampf a povestit în podcastul moderat de Bursucu despre prima întâlnire la localul luxos din Dubai.

​„Eu sunt romantic! Am dus-o la restaurant, i-am dat niște creveți d-ăia mari în Dubai. Și i-am zis: «Uite, am comandat ceva să mâncăm, sunt cei mai buni creveți». De-ale mele, prostii. Și îmi spune ea: «Erau patru, tu ai mâncat trei, eu am mâncat unul, eram moartă de foame. Îmi era o foame de nu mai vedeam. Și tu ai zis: Eu m-am săturat, nu mai mâncăm nimic».

Am mâncat eu trei. «Eu m-am săturat, nu mai mănânc nimic. Tu mai vrei ceva?». Și normal, ce putea să zică? «Nu»! Mereu îmi spune, când mâncăm creveți: «Patru? Mănânci tu trei, te-ai săturat și apoi nu mai mâncăm nimic». Aveam niște prieteni comuni, ne-am întâlnit, i-am scris, am vorbit, a fost și ziua ei. S-au legat lucrurile. A fost să fie. Întotdeauna când se întâmplă lucruri de genul ăsta, trebuie să fie un culoar. Trebuie să se întâmple ceva.

În primul rând, libertatea pe care o aveam eu. Faptul că eu eram singur, Anamaria nu stătea cu mine, din motivele ei, pe care nu le spunem. În fine, nici nu mă interesează. Faptul că s-au legat toate lucrurile astea așa, există un motiv. Și eu întotdeauna zic că lucrurile astea vin de undeva. Ca să poți să ai relație așa puternică și ca toate lucrurile să meargă în direcția care trebuie, trebuie să fie… așa a fost să fie”, a spus Laurențiu Reghecampf la podcastul lui Bursucu.