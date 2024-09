Unde a dispărut Alina Plugaru? Vedeta a renunțat la aparițiile TV și se întreține din...

După ce ani la rând a încins imaginația bărbaților, fiind considerată una dintre cele mai de succes actrițe din industria filmelor pentru adulți din România, Alina Plugaru (37 de ani) s-a făcut fată de casă. A renunțat la aparițiile publice și și-a schimbat viața complet. Unde a dispărut și din ce se întreține acum, de fapt, cea denumită ”regina” filmelor pentru adulți.

La începutul anilor 2000, Alina Plugaru era cunoscută ca fiind una dintre cele mai de succes actrițe de filme pentru adulți din România. Au trecut mai bine de 10 ani de când cea supranumită ”regina” filmelor pentru adulți s-a lăsat de meserie, cu toate în acea perioadă se afla în culmea succesului.

După ce a renunțat la filmele pentru adulți, aparițiile sale publice au devenit tot mai rare, iar mulți dintre cei care au admirat-o se întreabă din ce se întreține acum, în 2024. Fiecare schimbare din viața ei nu a fost întâmplătoare. După ce a renunțat să mai joace în filmele pentru adulți, Alina Plugaru s-a reinventat și și-a îndreptat atenția către propria persoană.

În prezent, din punct de vedere profesional, Alina Plugaru a devenit femeie de afaceri și se ocupă de propriul salon de masaj, afacerea fiind singura sa sursă de venit. Fosta actriță nu mai vrea să audă de aparițiile publice. Ultima sa participare într-un show televizat a fost în urmă cu mulți ani, atunci când a acceptat provocare ”Sunt celebru, scoate-mă de aici”. În acest moment al vieții sale, fosta starletă porno își îndreaptă către propriile plăceri. Călătorește și se bucură de timpul liber pe care îl are.

„Profesional, nu prea fac nimic. Acum sunt prin munți, chiar sunt bine. Sunt cam tot timpul plecată. Am doar salonul de masaj ca sursă de venit. Când sunt în țară, sunt acolo în fiecare zi. Nu mă mai interesează lumina reflectoarelor și niciun alt show. Am participat la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici” doar pentru a-mi demonstra mie că pot. A fost un avantaj pentru mine, pentru că lumea m-a cunoscut așa cum sunt. Mi s-a mai propus, dar am zis nu”, a declarat Alina Plugaru pentru Fanatik.