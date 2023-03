Zoltan Nagy este cel care s-a ocupat de primele site-uri și casete de filme pentru adulți, dar și de revistele XXX din România, precum Penthouse. A adunat, pe vremuri, tot ce era mai bun în acest domeniu. Alina Plugaru și Titus Steel sunt doi dintre actorii din filmele sau din pictorialele lui Zoly. Ce face acum deschizătorul de drumuri din controversata industrie a filmelor deocheate? Aflați din CANCAN.RO, unde Zoltan Nagy a oferit un amplu interviu, în exclusivitate.

După doi ani în care covidul a ”terorizat” o întreagă planetă, lucrurile au început să se miște. Greu, însă, în aproape toate domeniile. Și al lui Zoltan Nagy!

CANCAN.RO: Zoltan, care mai este situația în industria filmelor pentru adulți după cei doi ani de COVID?

Zoltan: Proastă, foarte, foarte proastă. A scăzut enorm nivelul. Începând de la filme, până la saloanele de masaj erotice. Totul este la pământ, clienții sunt din ce în ce mai puțini peste tot. De ce s-ar mai uita cineva la un film XXX când pe paginile de socializare găsești în permanență material de masturbare? Toate se pozează dezbrăcate.

”Bărbatul se plictisește dacă nu există diversitate”

CANCAN.RO: Ce mai faci acum, cu ce te mai ocupi?

Zoltan: Imediat după perioada de Covid, am început o afacere cu un salon de masaj, însă nu pot spune că am dat lovitura. Uneori merge bine, alteori foarte slab. Am reluat și producția filmelor pentru adulți, însă nu în România pentru că taxele sunt extraordinari de mari. Nu se mai merită să faci filme aici. Acum mă ocup de producții pentru Ungaria, Cehia, puțin pentru Germania și mai rar pentru Anglia și Spania. Pregătesc filmarea, fac castingul, se discută niște scenarii, fac tot ceea ce trebuie că să fie ok, dar problema e că, ulterior, scenele XXX ajung online pe internet. Și uite așa banii sunt mai puțini. A scăzut foarte mult dorința producătorilor, regizorilor, pentru că au luat un mare avant videochatul și acest Only Fans.

(CITEȘTE ȘI: ALINA PLUGARU I-A ÎNCINS PE BĂIEŢI ÎN ROCHIŢĂ LÂNGĂ UN AUTOMOBIL RETRO. ”MI-AM LUAT MAŞINĂ”)

CANCAN.RO: Aș vrea să știu părerea ta despre amploarea pe care a luat-o industria de videochat, precum Onlyfans-ul?

Zoltan: Nimic nu este spectaculos pe aceste platforme, nimic original. O să mai funcționeze o perioadă la maximum, apoi o să scadă drastic. Motivul? Acolo apar mii și mii de femei, dar toate fac același lucru. Bărbatul se plictisește dacă nu există diversitate, dacă primește același lucru.

CANCAN.RO: Ce părere ai despre viitorul sexual al omenirii?

Zoltan: Viitorul sună bolnăvicios. Se pune prea puțin preț pe intimidate. Bărbații vor ajunge să se masturbeze în fața unui ecran, al unui robot și nu este deloc sănătos. Un film bun este cel mai bun preludiu pentru tine și pentru parteneră. Însă, atunci te uiți singur la un film XXX cu roboți, pe termen lung îți afectează creierul.

”Nu mai există nicio actriță din România care să fie pe val în străinătate”

CANCAN.RO: Mai sunt tinerii din România deschiși să lucreze în domeniul filmelor pentru adulți?? Și care este cea mai bună româncă actriță de filme deocheate?

Zoltan: Nu, găsesc foarte greu tineri interesați de industrie. În momentul de față, nu mai există nicio actriță din România care să fie pe val în străinătate. Cea mai buna actriță din domeniul XXX a fost Sandra Romain (nr. – Maria Popescu, pe numele ei real), care a acceptat multe scene hard, a fost impresionantă. Însă, anii au trecut, ea s-a retras împreună cu soțul ei din industrie și s-au mutat în Ardeal.

A mai fost o perioadă și Alina Plugaru pe val, a fost ok, s-a zbătut mult, a filmat chestii țări și ea, apoi s-a retras, a cunoscut un băiat, acum are un salon de masaj. Nu am mai ținut legătură cu ea. Singurul din industria de filme XXX top cu care țin legătură este Titus Steel. Dar nici el nu mai joacă.

CANCAN.RO: Ce părăre ai despre Bia Khalifa?

Zoltan: Ea i-a împrumutat practic numele unei vedete de filme XXX din afară, Mia Khalifa, dar Bia face content XXX doar pe OnlyFans din câte știu.

N-am auzit de fata asta, habar nu am cine este. Dacă acum e în vârf, în două trei luni o să fie în cap. Dar dacă lucrează pe OnlyFans, atunci nu e nicio vedetă.

Acolo fetele apar și dispar. Vin altele mai tinere din spate.

Bărbații astăzi vor multă diveristate, de aceea sunt și așa de multe divorțuri. Domne, oricât de frumoasă este nevasta, dacă apare o altă femeie mai interesantă, bărbatul își părăsește soția.

”Am o relație cu o psiholoagă!”

CANCAN.RO: Să trecem la ceva ce știu că te-a pasionat anul trecut: politică. Ai fost membru de partid. Cum s-a întâmplat?

Zoltan: Un prieten m-a luat în acest proiect, eu chiar credeam în acest partid, mi se părea un lucru interesant. Din păcate, am descoperit că politica este o mare curvă, este o curvă mai mare decât escortele de pe anunțuri.

CANCAN.RO: Să revenim la tine și la familia ta. Știu că ai fost în vizită recent la familia ta (la fosta familie că acum ai alta) din Oradea dar și în alte locuri precum Zanzibar…

Zoltan: Am făcut un periplu în aceste luni prin toată lumea, dar m-am oprit și la fiica mea, care are 33 de ani și stă la Oradea, copilul meu din prima relație. Și. Evident, mi-am vizitat și nepoțelul care a împlinit 5 ani. Am fost căsătorit ani de zile, am divorțat în ’96, iar acum nu sunt căsătorit, dar am o relație de mulți ani cu o femeie minunată, o psiholoagă. Cât despre alte vacanțe, da am fost și în Zanzibar, căci am avut o idee de afaceri acolo.

CANCAN.RO: Cum e relația cu iubita ta?

Zoltan: Această femeie minunată îmi este alături de peste 13 ani, este un psiholog foarte bună, avem un cabinet medical și ne gândim să mai facem un cabinet de psihologie sexuală.

(NU RATA: „REGINA FILMELOR +18” ARE UN GHINION TERIBIL ÎN DRAGOSTE! IUBITUL A AMĂGIT-O CĂ DIVORȚEAZĂ, DAR…)

”Câștigam și 9.000 de euro pe lună!”

CANCAN.RO: Spune-mi care a fost cel mai profitabil film XXX pe care l-ai făcut?

Zoltan: Au fost câteva filme făcute în urmă cu zece ani. Se puneau pe site-ul Golden Gate. Nu erau persoane cunoscute, erau no name-uri. Aveam luni când câștigam 7.000-9.000 euro, alteori câștigăm doar 1.000 euro sau nimic.

CANCAN.RO: Zoly, la final de interviu, aș vrea să știu de ce totuși ai ales erotica. Ce te-a marcat să faci asta toată viața ta? Care a fost prima imagine din copilărie legată de erotică pe care ți-o amintești?

Zoltan: Sunt vreo trei lucruri care m-au marcat de când aveam eu vreo 5-6 ani. Era un pix pe care dacă îl intorceai vedeai o femeie cu forme. Apoi, la un moment dat, am găsit o revista de-a tatălui meu. Era o revista mult spus porno, dar cu femei sexy, o revista italiană. Tată o tot ascundea prin casă, iar eu mereu o găseam. Atât de tare m-a dat peste cap cap că m-am gândit încă de atunci că asta aș vrea să fac eu, să pozez femei goale.

Și al treilea lucru a fost vecina noastră, o brunetă superbă, care vara făcea plajă goală. Noi stăteam la curte și în capătul curții, după grădina cu flori, era un gard de lemn prin care se vedea curtea vecină. Ei bine, eu, micuț fiind, aveam vreo 6-7 ani, am descoperit-o pe vecină goală și abia așteptăm să o văd cum iese la plajă. Imaginea ei o mai am și azi în minte, după 55 de ani: avea sânii mari, părul lung negru și avea un „tufiș” între picioare.

N-aș fi crezut când eram tânăr că asta voi face toată viață și că prin asta voi deveni renumit: cu filmele porno. Oricât am încercat să „valsez”, tot rămân mereu în zona XXX, căci mereu mai sună un telefon și tot în industria asta „controversată” mă întorc și recunosc cu cea mai mare plăcere.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.