Unde a fost văzută Bianca Drăguşanu în timp ce micuţa ei, Sofia, era internată în spital. Fiica lui Victor Slav a fost operată

În urmă cu două zile, fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav a suferit o intervenție chirurgicală. Incredibil, nu o să îți vină să crezi ce face mama Sofiei, în timp ce ea se află pe patul de spital.

Bianca Drăgușanu a povestit pe pagina sa de Instagram că, a decis, împreună cu medicul Sofiei, să o opereze de polipi. Micuța a suferit intervenția chirurgicală, în urmă cu două zile și a trecut prin prima ei anestezie generală, la o vârstă destul de fragedă.

Cum se simte micuța Sofia după operație?

Operația de extracție de polipi a Sofiei a fost un adevărat succes. Fiica lui Victor Slav este bine și a reușit să se recupereze rapid, după anestezia generală prin care a trecut, acum două zile.

”Hello, everyone! Ziua de azi a început cu mari emoții pentru mine. Sofia a trecut astăzi prin prima ei anestezie generală și sper că ultima. Am decis împreună cu medicul nostru să o operăm cu de polipi. A fost o fetiță curajoasă, s-a trezit și mă așteaptă. Am sunat-o și mă așteaptă să mă duc cu jucării și cu surprize. Sunt foarte emoționată. Nu am putut să dorm deloc. Vă țin la curent.

Bineînțeles că după această operație, Sofia m-a pus la cea mai grea încercare. M-a trimis să-i iau niște jucării, pe care le-am căutat foarte mult și cu greul le-am găsit. Acum mă duc să i le duc ca să o fac fericită, așa cum mă face ea zilnic”, a declarat ieri, Bianca Drăgușanu, pe pagina de Instagram.

Biancăi Drăgușanu îi are de operații estetice, în timp ce fiica ei este în spital

La doar câteva ore de la operația Sofiei, Bianca a decis că trebuie să își facă și ea o intervenție, dar nu orice fel de intervenție, una estetică, la mâini. Se pare că blondina face orice pentru a arăta bine, chiar dacă nu era momentul potrivit pentru acest ”moft”. Copilul ei se află internată în spital, iar ea își face de cap.

”Mai am încă ceva foarte important de făcut. Doamna doctor a venit în București, ea vine odată pe lună și face proceduri și consultații aici. Așa că, doamna doctor, ne vedem la ora 14:00”, a mai spus Bianca Drăgușanu, pe InstaStories.