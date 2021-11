Unde a lucrat Feli înainte să ajungă cântăreață! ”Am avut un curaj nebun”

În cadrul unui interviu, Feli Donose a vorbit despre viața personală. Cântăreața a mărturisit ce joburi a avut, înainte ca ea să devină o artistă cunoscută.

Este o artistă împlinită și apreciată de foarte multe persoane, însă puțini sunt cei care știu ce alte locuri de muncă a avut înainte de a deveni cunoscută! Feli Donose a vorbit, în cadrul unui interviu, despre viața personală. Înainte să devină o artistă împlinită, ea a fost nevoită să își câștige existența din diferite joburi. Încă de la vârsta de 18 ani, Feli a început să muncească în diferite domenii care nu au legătură cu muzica.

”Eram agent de vânzări la o companie de telefonie mobilă, după care mi-am dat seama că nu am cum să trăiesc dintr-un salariu fix. Atunci descopeream supa la plic, cam atât de low-budget eram. După aia, m-am angajat în comerţ. Am lucrat într-un fast food, apoi s-a deschis primul mall din Cluj şi m-am angajat acolo. Şi uite aşa am reuşit, din lumea asta de barman-ospătar, să supravieţuiesc uşor-uşor tot mai bine. Eu m-am dus orbeşte în Cluj că am zis că e un oraş mai mare, cu posibilităţi mai mari de a face muzică, poate găsesc pe cineva”, a povestit Feli pentru Adevărul.ro.

Vezi și FELI DONOSE A IZBUCNIT ÎN PLÂNS. ARTISTA A MĂRTURISIT CE ARE PE SUFLET: ”MUZICA VINDECĂ, O SĂ ZIC ASTA CÂTE ZILE O SĂ AM”

În perioada adolescenței, Feli Donose a ales să se lase de școală de dragul muzicii.

„La jumătatea clasei a noua, ca nebuna. Pur şi simplu, m-am trezit într-o noapte că m-am întrebat ce fac cu viaţa mea de acum încolo. Mi-am văzut filmul pe repede-înainte şi nu vedeam unde-i muzica. Am avut un curaj nebun şi am făcut chestia asta fără să ştie ai mei. Apoi au aflat şi i-am promis mamei că dacă nu îmi ies mie planurile cum mi-am dorit, reiau şcoala. Au început să se mişte şi nu am reluat, până mai târziu, când stăteam deja în Cluj de doi ani şi m-am înscris la Liceul Economic”, a mai mărturisit ea.

Persoana care a ajutat-o în cariera muzicală pe Feli Donose este chiar Grasu XXL.

”Aşa se face că ziua eram barman-ospătar şi seara lucram în studio la piese. Apoi am scris o piesă care a scăpat pe net şi pe care a auzit-o Grasu XXL, care m-a sunat când lucram într-un fast food chinezesc. Spălam o caserolă când am văzut că mă sună un număr. Eu am panică dacă nu cunosc numărul: „Aoleu! A murit cineva!“. Că sunt dramatica pământului! Iau telefonul şi aud: „Bună, Feli, Dragoş Nichifor sunt, mi se mai spune Grasu XXL“. Am leşinat! „Am văzut o înregistrare cu tine şi mi-ar plăcea să facem o piesă împreună“. Deci nu mai auzeam şi nu mai vedeam nimic. Dar ştii cum am reacţionat? „Da, Dragoş, uite, poţi să mă suni mai târziu că nu pot vorbi acum“. Ca să nu îmi vadă extazul şi nesiguranţele, ştii? Am trăit foarte multe lucruri”, a povestit Feli.

Vezi și FELI DONOSE, MĂRTURISIRI DESPRE DRAMA PRIN CARE A TRECUT: ”MI-E FRICĂ ȘI PENTRU FETIȚA MEA”

Feli Donose a fost victimă a bullyingului

Feli Donose este cunoscută în industria muzicală pentru sensibilitatea pe care o pune în piesele ei. Însă ce nu s-a știut foarte multă vreme a fost că principala sursă de inspirație au fost chiar momentele grele pe care le-a traversat de-a lungul anilor, în special momentele de bullying.

Cine a ascultat măcar o singură piesă scrisă și cântată de Feli a simțit că emoțiile și trăirile puse pe în versuri sunt desprinse din realitate. Artista a dezvăluit că de-a lungul timpului a fost victima bullying-ului, fapt ce a dărmat-o la momentul respectiv, dar care a făcut-o să scrie versuri atât de profunde. ”Da, am fost victimă a bullying-ului, cum probabil și din păcate majoritatea copiilor trec prin asta. Pot să spun că mă număr printre copiii care au avut parte de un bullying legat de porecle, spre exemplu. Mai târziu, la maturitate, a venit un val de bullying mai greu. Dar am trecut peste. Prin muzică. Ascultă-mi povestea în „Puiule, puiuțule!”, declarase, în trecut, Feli.

Sursă foto: captură video Youtube