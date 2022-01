Unde au petrecut Gabriela Cristea și Tavi Clonda revelionul. Anii trecuți, trecerea dintre ani o sărbătoreau în țări exotice

Dacă anul trecut petreceau revelioanele în destinații exotice, de data aceasta Gabriela Cristea și Tavi Clonda au petrecut noaptea dintre ani, acasă cu familia. Tot acasă au sărbătorit și Crăciunul.

Puși pe glume, Tavi și Gabriela au postat o imagine din curtea casei, în „Dominicana de Corbeanca” au spus ei.

„Va pupam din Zanzibar🏝…sau era Maldive???? Nooooo, Dominicana de Corbeanca🌊☀️hahhahaha! La multi ani si voua!!!💫🌈🎉”, au scris în dreptul imaginii cei doi.

Gabriela Cristea, despre pandemie

Vedeta TV și soțul ei, Tavi Clonda, au explicat, pentru okmagazine.ro, cum a fost perioada începutul perioadei de pandemie.

”Evident că Tavi a fost mai afectat de pandemie. Dar nici la mine n-a fost mai uşor. Şi eu am avut o perioadă de vreo şase luni în care am stat. Pentru că atunci când a început pandemia, eu tocmai ce terminasem un proiect şi lucram la altul, dar televiziunile au stopat atunci tot. S-a simţit asta şi din punct de vedere financiar şi mai ales din punct de vedere psihologic, pentru că nu ştii încotro s-o apuci. Şi, practic, am rămas amândoi acasă cu doi copii mici şi cu ratele care veneau în continuare de la bancă. Aşa că a trebuit să ne scuturăm un pic şi să o luăm de la capăt. E adevărat că la mine lucrurile s-au întâmplat mai repede, dar şi la Tavi au mai apărut colaborări…”, a mărturisit Gabriela Cristea.