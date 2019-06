Unde au petrecut weekend-ul Bianca Drăgușanu și Alex Bodi. Omul de afaceri a dus-o la…

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au o relație tumultuoasă, care, de-a lungul timpului, a ajuns în atenția presei. După ce s-au împăcat a treia oară, cei doi par hotărâți să facă cel mai important pas în viață. De altfel, omul de afaceri chiar ar fi început să caute un inel de logodnă.

Până să ajungă în fața altarului, Alex Bodi a decis că este momentul ca Bianca Drăgușanu să-i cunoască bunica. În weekend, cei doi au fost prezenți la Mediaș, unde au petrecut clipe de vis. De altfel, milionarul a urcat pe contul personal de socializare și câteva fotografii cu femeile pe care le iubește ca pe ochii din cap.

Vacanță de vis în Singapore

De precizat că Bianca Drăgușanu și Alex Bodi o țin din vacanță în vacanță. Recent, cei doi au petrecut un minunat concediu într-o destinație de vis, în care multă lume doar visează să ajungă… Singapore.

S-au distrat pe cinste, s-au delectat cu tot felul de preparate culinare și s-au întors cu o mulțime de amintiri plăcute. Pe care nu le-au ținut doar pentru ei.

”Am mâncat un pește crud. Am fost la un pas să cădem de la etajul 52. Ne-am jucat pe balcon. Și am alergat dezbrăcați prin hotel. (…) Am făcut puțin shopping, nu m-am putut abține. A făcut Alex mai mult decât mine. Mereu mă întrece la cumpărături”, ne-au dezvăluit cei doi.