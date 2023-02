Unde este strada din Bucureşti, care e interzisă total! Nu se poate intra din niciun sens

Una dintre străzile din București, din Sectorul 2, prezintă semnul „interzis” în ambele sensuri. Din curiozitatea de a afla de ce strada are accesul blocat pentru autoturisme, un bărbat a postat pe un grup de Facebook această speță. Iar răspunsul nu a întârziat să apară! Iată care este strada interzisă total și care este, de fapt, motivul!

Pe strada Rumeoara din Sectorul 2, București, nu poate intra oricine. Strada prezintă semnele „acces interzis”, pentru ambele sensuri. În plus, nu apare nici semnul care să arate că riveranii o pot accesa. O persoană a postat pe rețelele de socializare două fotografii în care apare semnul „interzis”, fiind curioasă care este, de fapt, motivul, dar și de ce nu există un semn care să ateste „cu excepția riveranilor”. Pe lângă o serie de ironii, o persoană i-a oferit și un răspuns clar.

„Strada Rumeoara, interzis din ambele sensuri! Să ne spună și nouă Primăria Sectorului 2 sau poliția cum intrăm pe această stradă”, este mesajul scris de un bărbat, pe rețelele de socializare.

Strada din Sectorul 2 care este interzisă în ambele sensuri, însă cu excepția riveranilor

Răspunsul nu a întârziat să apară. O altă persoană a explicat faptul că strada respectivă, din Sectorul 2, prezintă semnele acelea de câțiva ani. Însă, este adevărat că doar riveranii au acces, deși nu apare un semn care să ateste acest lucru. Utilizatoarea a notat că semnul „cu excepția riveranilor” era vizibil din strada Dimitrie Onciul.

„Strada a fost interzisă de mulți ani, cu excepția riveranilor, semn care era vizibil din Onciul. Nu am întrebat Primăria, dar am presupus că motivul era ce vedeam cu toții: stradă îngustă, mașini parcate, oameni care circulau cu viteză și era periculoasă în curba cu Aleea Rumeoara, erau mulți copii în zonă. Recent, habar nu am ce se mai întâmplă pe acolo, dar nu par multe schimbate”, i-a răspuns o persoană, la postarea de pe Facebook.

