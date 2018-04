Gabriela Cristea și Tavo Clonda sunt foarte emoționați și nerăbdători, deoarece se apropie cu pași repezi momentul când micuța lor Victoria va fi botezată. Cei doi s-au pregătit intens și au ales cele mai bune bucate pentru marele eveniment, la fel și locația, care este una selectivă.

Este cunoscut deja faptul că vedeta a avut divergențe cu cei de la Kanal D, după ce a aflat că Bianca Drăgușanu a înlocuit-o definitiv la emisiunea “Te vreau lângă mine“ și este foarte posibil să colaboreze cu trustul Antena, potrivit aparițiilor din ultima vreme atât a ei, cât și a soțului ei.

Dar până atunci, este cert faptul că soția lui Tavi Clonda se ocupă în totalitate creșterii Victoriei, recent Gabriela Cristea și-a actualizat pe contul său de Facebook unde lucrează și anume “Acasă cu Victoria“.

Ea l-a ajutat pe Tavi să se angajeze la Kanal D

Gabriela Cristea l-a cunoscut pe Tavi Clonda în emisiune și a dezvăluit că ea a avut ultimul cuvânt de spus atunci când producătorii de la Kanal D au decis să-l angajeze pe artist. Bruneta a mărturisit că acesta i-a atras atenția în mod deosebit.

„Se spune că femeia alege bărbatul.În momentul în care am fost împreună în relaţia asta, am fost acolo. Ne-am cunoscut la emisiune. Cumva eu am avut ultimul cuvânt când l-au angajat. Şi îmi aduc aminte că trebuia angajat un band şi am văzut mai mulţi lideri de band. Şi, în momentul în care m-am întâlnit cu el, mi-am dat seama că era foarte serios.

La interviu, eu mă aşezasem cu picioarele pe masă. Dintre toţi, el mi-a atras atenţia în mod deosebit. Eu nu mai am nevoie să fiu susţinută, pentru că sunt călită. El a fost mai afectat de-a lungul timpului. Încă mai are momente în care răbufneşte. Dar am învăţat să trecem peste. Am descoperit ce fel de om e, nu ce spun vecinii.”, a povestit Gabi Cristea la Antena 1.