Alina Vidican a fost nevoită să părăsească penthouse-ul din Miami și să se mute într-o locuință nouă. Ea nu a părăsit Statelele Unite ale Americii, însă a fost nevoită să-și găsească o locuință mai accesibilă. (Reduceri mari la jocuri PC)

După ce a divorțat de Cristian Borcea, Alina Vidican a fost nevoită să părăsească penthouse-ul din Miami. Potrivit unor informații oficiale de pe site-ul administrației statului Flroida, noua adresă a Alinei figurează în Lauderdale Lake, un mic orășel care face parte din zona metropolitană Miami – Fort Lauderdale -West Palm Beach. Imobilul se află în apropiere de Oakland Park, într-o zonă rezindențială și a fost obiectul unei rtanzacții care a avut loc în luna iulie a anului rtecut pentru suma de 220.000 de dolari. (Promotiile zilei la monitoare)

Casa are trei dormitoare, trei băi, un garaj și un living, nefiind una opulentă, în stilul vechiului penthouse, anunță wowbiz.ro.

Vila la care cei doi apar cu domiciliul se afla in Lauderdale Lake, un mic orasel care face parte din zona metropolitana Miami – Fort Lauderdale – West Palm Beach. Imobilul se afla in apropiere de Oakland Park, intr-o zona rezidentiala si a fost obiectul unei tranzactii care a avut loc in luna iulie a anului trecut, pentru suma de 220.000 dolari. Casa are 3 dormitoare, 3 bai, un garaj si un living, nefiind una opulenta, in stilul vechiului penthouse.

Alina a ramas si in actionariatul companiei Capone LLC, cea care administreaza restaurantul romanesc din Miami, alaturi de fostul ei sot. De asemenea, familia Alinei conduce si un hotel din Timisoara.