Survivor România a ajuns la final, iar concurenții s-au întors în țară, la cei dragi. De-a lungul timpului, fanii emisiunii s-au întrebat despre anumite aspecte legate de modul în care se desfășoară „cazarea” în junglă. Una dintre curiozități a reprezentat, de exemplu, unde s-au schimbat de haine concurenții de la Survivor 2023. Iată mai jos, în articol, ce se întâmplă atunci când camerele Pro TV se închid.

Se cunoaște, deja, faptul că traiul în jungla din Republica Dominicană este destul de greu pentru concurenți. Foștii participanți ai show-ului Survivor România 2023 au fost nevoiți să se adapteze în fața unor condiții dificile, departe de confortul pe care îl aveau acasă, în țară. De altfel, au fost nevoiți să ajungă la un consens cu privire la anumite aspecte, atunci când a venit vorba despre modul în care și-au împărțit responsabilitățile în tabăra lor.

De-a lungul edițiilor, fanii emisiunii de la Pro TV s-au întrebat ce fac participanții în anumite condiții. De exemplu, unde s-au schimbat de haine concurenții de la Survivor 2023 sau cum merg la toaletă. Pentru că show-ul se desfășoară în natură, concurenții au fost nevoiți să se adapteze și la astfel de schimbări.

În ce spațiu s-au schimbat de haine concurenții de la Survivor 2023, în timpul show-ului?

Dan Ursa, marele câștigător al acestei ediții Survivor România, a răspuns la una dintre curiozitățile fanilor, pe rețelele de socializare. Mai cu seamă, fostul Războinic a spus, fără să se ascundă în vreun fel, unde s-au schimbat de haine concurenții de la Survivor 2023.

La secțiunea Instastory, fostul participant al show-ului de la Pro TV a răspuns la curiozitate, în felul următor: „Unde ne schimbăm hainele? Care haine?! Prin tufișuri”. Practic, concurenții care participă în cadrul concursului trebuie să se adapteze la traiul din natură. De altfel, de-a lungul edițiilor, aceștia au improvizat chiar și o toaletă sau un uscător pentru haine (creat din lemn).

Dan Ursa a câștigat Survivor România 2023

Dan Ursa a câștigat marele premiu de 100.000 de euro și trofeul Survivor 2023. Fostul Războinic a fost extrem de emoționat, în momentul în care a aflat că este favoritul publicului.

„Când am pornit spre jungla dominicană, singurii mei fani erau familia și prietenii. Azi am mai mulți fani și susținători decât am visat vreodată să am și sunt recunoscător pentru fiecare dintre voi! Vă mulțumesc pentru fiecare vot, pentru fiecare like și comment pozitiv, pentru fiecare dată când ați fost alături de mine pe traseu și pentru toate postările și încurajările voastre care m-au adus mai aproape de victorie”, a spus Dan Ursa, după ce a fost desemnat câștigătorul Survivor România 2023.

Sursă foto: Instagram