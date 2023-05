Am aflat câte kilograme a slăbit, de fapt, Dan Ursa în cele 20 de săptămâni. Câștigătorul Survivor a intrat cu 117 kg

Miercuri seară, 24 mai, telespectatorii Pro TV au fost martorii unor momente cu adevărat speciale la Survivor România 2023. În urma voturilor date de public, concurentul învingător a fost Dan Ursa, din echipa Războinicilor.

Supraviețuitorul cu banderolă albastră a avut mulți susținători care i-au fost alături în competiția acerbă din junglă. Cu ochii plini de lacrimi, Dan Ursa a mărturisit că nu s-a gândit nicio secundă că va ieși învingător, însă susține că acum, după experiența din Dominicană, este mult mai încrezător în sine.

„Când am pornit spre jungla dominicană, singurii mei fani erau familia și prietenii. Azi am mai mulți fani și susținători decât am visat vreodată să am și sunt recunoscător pentru fiecare dintre voi!

Vă mulțumesc pentru fiecare vot, pentru fiecare like și comment pozitiv, pentru fiecare dată când ați fost alături de mine pe traseu și pentru toate postările și încurajările voastre care m-au adus mai aproape de victorie”, a spus Dan Ursa, după ce a fost desemnat câștigătorul Survivor România 2023.

Dan Ursa a slăbit considerabil la Survivor

Dan Ursa a dat tot ce e mai bun pe traseu în cele 20 de săptămâni petrecute la Survivor și a rezistat în fața foamei, oboselii și efortului fizic. Marele câștigător s-a dovedit a fi un adevărat luptător, mai ales că, pe parcursul competiției, fostul Războinic s-a transformat radical.

Concurentul din tribul Taino a intrat în competiție cu 117 kilograme, iar acum cântărește doar 95, ceea ce înseamnă că pe parcursul celor 5 luni petrecute la Survivor, a slăbit 22 de kilograme. Cel care a precizat acest lucru a fost chiar Kamara, fostul Faimos din acest sezon al competiției. Artistul a publicat o fotografie cu Dan Ursa, iar alături a scris un mesaj emoționant.

„Medalia de aur, Trofeul Survivor România 2023 și cei 100.000 de euro merg la Darius Dan Ursa. Ai venit cu 117 kilograme în concurs și pleci cu 95, dar mai bogat spiritual și mai înțelept”, a scris Kamara în dreptul unei fotografii publicate pe rețelele de socializare.

Dan Ursa a luat 120.000 de euro de la Survivor

După ce a fost declarat câștigător, Dan Ursa a plecat acasă cu buzunarele pline. Premiul cel mare cu care a fost onorat din partea Pro Tv a fost în valoare de 100.000 de euro, însă, la această sumă s-a adăugat și onorariul pentru săptămânile pe care le-a petrecut în Dominicană.

Așadar, fostul Războinic a fost plătit cu 1.000 de euro în fiecare săptămână, iar potrivit unui simplu calcul, supraviețuitorul a primit 20.000 de euro pentru cele 20 de săptămâni. Astfel, totalul cu care concurentul din Cluj-Napoca a plecat acasă este de 120.000 de euro.

