UNTOLD i-a intrat în sânge Andreei Esca. Acum calcă pe urmele lui Bobonete: „Sunt o tocilară”

Andreea Esca a făcut show de zile mari la UNTOLD 2024. Festivalul și-a deschis porțile joi, 8 august 2024, iar mii de iubitori ai muzicii i-au trecut deja pragul. Prezentatoarea știrilor de la Pro Tv a luat-o pe urmele lui Mihai Bobonete, cei prezenți fiind surprinși să îi vadă calitățile de DJ în devenire.

UNTOLD 2024 a început joi, 8 august 2024, și se încheie duminică, 11 august. În cele 4 zile de festival, printre vedetele din România care au încins spiritele pe scena Time se numără Andreea Esca, vloggerul Otravă și Mihai Bobonete. Știrista de la Pro TV și-a luat meseria de DJ în serios și nu i-a dezamăgit pe cei prezenți. Alături de vlogerul Otravă, cei doi au urcat la pupitrul DJ-ului și au fost gazdele unei noi petreceri cum nu s-a mai văzut, organizată chiar în inima festivalului UNTOLD.

Sâmbătă, 10 august 2024, în cea de-a treia zi a festivalului UNTOLD, Andreea Esca și Otravă au fost în centrul atenției pe scena Time din cadrul festivalului, în postura de DJ. Cei doi au pus muzică pentru cei prezenți, iar știrista de la Pro TV și-a dat silința să-i mulțumească până și pe cei mai pretențioși spectatori. S-a pregătit temeinic înainte de începerea festivalului, a exersat și chiar a urmat cursuri de inițiere. Citește și: Bobonete, pe scena UNTOLD 2024! E ireal ce a făcut Mihai în spatele pupitrului de DJ

Otravă: Prin 2019 am făcut o glumă, ne-a chemat cineva să punem muzică la un festival de film documentar la Arad. Și ne-am dus și am pus muzică într-un club care părea ca o garsonieră a unui om. După aia am fost la Untold – acum 3 ani – și după mi-a dat seama că este o chestie destul de serioasă. Am început să mergem la cursuri și ne-am dus serios, ne-am ținut de treabă, Andreea mai mult

Cum spuneam mai sus, Mihai Bobonete a fost și el DJ în acest an la UNTOLD. Actorul de la Pro Tv a luat o pauză de a filmările serialului ”Las Fierbinți” și a acceptat provocarea lansată de organizatorii celui mai mare festival de muzică din România. De altfel, actorul a dezvăluit că nu este străin tainele meseriei de DJ, o meserie cu care cochetează încă de pe vremea când era un adolescent. Timp de 2 ore, Bobonete a făcut show pe scena Retro de la UNTOLD și i-a uimit pe cei prezenți cu mișcările sale de dans. Citește și: Mihai Bobonete, întâlnire de gradul zero cu Mădălina Ghenea! Cum a reacționat actrița când l-a văzut pe comediantul ce a făcut numeroase glume la adresa ei

„Anul ăsta mi-am întrerup puțin filmările la Las Fierbinți și am dat o fugă pentru două ore de Retro Stage. Să pun muzică e o plăcere de a mea încă din adolescență. Eu am pus muzică la țară, adică am avut discotecă. Da, pe benzi, după care am trecut la casete derulate cu pixul. Aveam un far de tractor pe care îl puneam în Căminul Cultural, se învârtea farul.

După am mai cochetat cu asta. Fratele meu punea muzică în Vama Veche și am început și eu. Am făcut câteva petreceri ale mele acolo. Și la petrecerile de la Las Firebinți eu pun muzică. Îmi place să pun muzică. Iar scena asta mi se potrivește perfect. Că eu pun muzică pe vechi. Adică nu am mixer, am un laptop și atât”, a declarat Mihai Bobonete, potrivit protv.ro.