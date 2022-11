Unul dintre cele mai luxoase buncăre a fost scos la vânzare. Are în dotare și un poligon de tragere cu arma

O companie cu sediul în Texas, Statele Unite ale Americii invită oamenii să investească în buncăre de lux, pentru a putea fi pregătiți de un eventual război. Una dintre cele mai luxoase încăperi de acest gen, care are 4 camere și 2 băi și poate fi cumpărată de oricine. Află cât trebuie să scoți din buzunar pentru a-l achiziționa.

Buncărul ce poate găzdui o întreagă familie este situat în Texas, Statele Unite ale Americii are 4 camere, printre care și un living mare, dar și 2 băi. Dormitoarele au mai multe paturi suprapuse și un dressing uriaș.

The Beast are două bucătării uriașe, ambele dotate cu frigidere, cuptoare cu microunde si cuptoare de la aragaz. Proprietatea subterană are și o cămară mare, perfectă pentru a depozita o rezervă uriașă de gustări.

Dotările buncărului ”The Beast”

Mai mult, în interiorul ascunzătorii a fost instalat un sistem special de filtrare bine gândit, care îi va proteja pe locuitorii săi de substanțe chimice sau gaze nocive.

Locuința de lux este numită „The Beast” și a fost scos la vânzare de către compania Rising S, aceasta având în dotare chiar și un poligon de tragere personal și o seră interioară și un spațiu de grădină unde ocupanții își pot cultiva propriile fructe și legume.

”Ambele bucătării au și o cămară mare. Are o seră mare, în care se pot cultiva suficiente alimente pentru o familie foarte mare sau pentru două familii. Acest buncăr include, de asemenea, un poligon de tragere în mărime naturală, capabil să oprească arme de calibru 50”, a declarat Gary Lynch, directorul general al Rising S Company

În ceea ce privește divertismentul, în buncărul de lux există un televizor cu ecran plat și o canapea mare cu suporturi pentru pahare. Cu o baie adâncă de dimensiuni normale și toalete, vei putea, de asemenea, să rămâi curat ca lacrima în buncăr.

Cât costă să îți cumperi un astfel de buncăr

Nu se ştie exact cât costă buncărul ”The Beast”, însă restul ascunzătoarelor de acest gen, vândute de aceeași companie americană costă între 45.500 de dolari (40.000 de lire sterline) – 182.500 de dolari (160.400 de lire sterline) – și asta fără a include taxele de livrare și instalare.

