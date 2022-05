Incredibil! Ce făcea un soldat ucrainean care se afla într-un buncăr Azovstal, în timp ce combinatul era bombardat de ruși

Autoritățile din Ucraina au publicat astăzi un videoclip cu unul dintre soldații blocați în buncărele combinatului asediat Azovstal care. Bărbatul, în timp ce oțelăria este bombardată, cântă „Stefania”, melodia cu care Ucraina a câștigat Eurovision 2022.

Luni, Ministerul de Externe al Ucrainei, a publicat un videoclip în care un militar ucrainean cântă melodia cu care țara sa a câștigat Eurovision 2022. Totul se întâmpla în timp ce rușii bombardau Azovstal au fost publicate pe Twitter de Ministerul de Externe al Ucrainei.

De asemenea, instituția a mai transmis că soldații ucraineni au mulțumit Kalush Orchestra, cei care au interpretat melodia ”Stefania”, pentru sprijinul acordat și pentru apelul făcut pentru ei la Eurovision

#Mariupol defender is singing #Stephania during the Russian bombing of #Azovstal steel plant.

Ukrainian defenders thanked the #KalushOrchestra for their support and call for action at the @Eurovision.#StandWithUkraine️#ESC2022#SaveMariupol pic.twitter.com/JOYFgJosY1

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 16, 2022