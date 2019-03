Unul dintre medici, dezvăluiri îngrijorătoare despre cumpăna prin care a trecut Andreea Bălan

Unul dintre medicii care lucrează la Sanador, cel mai performant spital privat din România, a făcut dezvăluiri îngrijorătoare despre cumpăna prin care a trecut Andreea Bălan. Din fericire, proaspăta mămică a trecut cu bine peste orele care au urmat acelui stop cardio-respirator, iar, în prezent, ea este conștientă.

Citește și: Simona Gherghe, îngrozită de ce a pățit Andreea Bălan în sala de nașteri: “Sunt într-o situație mai delicată”

Unul dintre medici, dezvăluiri despre cumpăna prin care a trecut Andreea Bălan: “A fost un incident critic și a existat un risc”

La 34 de ani, Andreea Bălan a devenit mămică pentru a doua oară. Micuța Clara a venit pe lume ieri, însă, nașterea sa i-a creat probleme medicale mamei ei. Din fericire, eforturile medicilor care s-au aflat în sala de operații au fost încununate de succes. Unul dintre specialiști a vorbit despre incidentul critic și a spus că nu știe dacă artista și-a văzut bebelușa, pentru că, după ce și-a revenit din stopul cardio-respirator, ea a fost trimisă la Terapie Intensivă.

Citește și: George Burcea, noi declarații despre starea Andreei Bălan. Ce se întâmplă acum în spital

“Pacienta este în stare stabilă din punct de vedere al funcțiilor vitale, se află sub supraveghere medicală. Fetița este bine. Andreea este sub observație și dacă nu s-ar fi întâmplat nimic, tot ar fi fost sub supraveghere medicală. În câteva zile, vom ști când și în ce condiții va fi externată.

A fost un incident critic și a existat un risc, important. Putem spune în momentul de față că fetița este bine și pacienta se afl într-o stare după un eveniment de care vă spuneam. Este conștientă, poate comunica foarte bine, totul pare să fie stabil. Nu știu dacă și-a văzut fetița”, a declarat unul dintre medicii care lucrează la Sanador, cel mai performant spital privat din România, în cadrul unui interviu acordat la Antena Stars.