Uraganul Dorian. Carmen Hara, momente de panică: ”Casa mea a fost înconjurată de apă”

Uraganul Dorian a lăsat în urma sa, în toate zonele peste care a trecut, un decor de-a dreptul apocaliptic. Cel puțin 30 de oameni au murit în arhipelagul Bahamas, iar autoritățile au avertizat că bilanțul tragic ar putea fi cutremurător.

Carmen Hara a povestit, în timpul emisiunii ”Agenția VIP”, prin ce momente dificile a trecut în timpul acestei dezlănțuiri atmosferice. Din fericire, totul s-a terminat cu bine pentru vedetă, însă va uita cu greu prin ce a trecut. ”Ne-am speriat foarte rău”, a declarat ea.

„A trecut deja, acum două zile. Am fost foarte norocoși, uraganul nu ne-a lovit din plin, așa cum a făcut în Bahamas. Am mare suferință de oamenii de acolo. În orice caz, la noi a fost doar mare inundație. Casa mea a fost înconjurată de apă, dar vântul nu a fost puternic, apa nu a intrat în casă, deci am fost foarte norocoși. Apa începe să se retragă. Suntem într-o situație foarte pozitivă, chiar dacă ne-am speriat foarte rău. Putea să fie catastrofal”, a spus Carmen Harra, la „Agenția VIP”.

Rafale de până la 165 km/h

Intensitatea furtunii a scăzut – miercuri – la nivelul unui uragan de categoria 2, a anunţat Centrul Naţional pentru Uragane (NHC) din SUA, precizând că viteza vântului generat de furTună se ridică în acest moment până la 165 de km/h.

După ce a provocat distrugeri masive şi cel puţin şapte decese, uraganul se afla miercuri seară la aproximativ 185 de kilometri est de oraşul american Jacksonville, meteorologii estimând că furtuna nu va afecta direct statul Florida. Ken Graham, directorul NHC, a declarat că se înregistrează o îmbunătăţire a condiţiilor în Florida, dar o înrăutăţire a condiţiilor pentru Georgia şi Carolina de Sud şi Nord.

Valuri de furtună majore sunt preconizate să se înregistreze de-al lungul coastei de nord-est a Floridei, cât şi pe coastele statelor Georgia şi Carolina de Sud şi de Nord, “indiferent de traiectoria exactă a centrului (uraganului) Dorian”, a avertizat NHC. În timp ce situaţia în cea mai mare parte a statului Florida a revenit la normal, locuitorii din Carolina de Sud şi Carolina de Nord au fost sfătuiţi să se pregătească de posibilitatea ca uraganul să se îndrepte direct spre cele două state.