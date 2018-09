Uşa casei îţi influenţează norocul! Ce reguli trebuie să respecţi

În multe culturi, ușa casei are o importanță aparte, în primul rând pentru că delimitează spațiul personal de ”lumea exterioară” și pentru că are rol de protecție. În plus, se spune că o ușă frumoasă și în perfectă stare atrage norocul pentru cei ce locuiesc în casă. Contează, de asemenea, și cum se deschide ușa: spre interior sau spre exterior, dar și încăperea în care ”dă” ușa de la intrare. Culoarea, materialul din care este realizată și obiectele decorative, dacă e cazul, contează și ele.

Iată câteva reguli privind ușa de la intrarea în casă, prezentate de Oana Hanganu, pe care e bine să le respecți:

Ușa trebuie să fie în perfectă stare

Dincolo de aspectul practic, o ușă în perfectă stare atrage nu doar norocul pentru locatari, ci și protecția unor persoane importante, care îi pot ajuta, pe aceștia, în carieră.

Ușa trebuie să nu ”scârțâie”! Altfel, s-ar putea să ”scârțâie” multe în viața ta, inclusiv relația cu persoanele apropiate.

Ușa trebuie să fie frumos vopsită și curată. Dacă e scorojită sau murdară, atrage situații care îți afectează succesul în carieră, imaginea, prestigiul.

Ușa trebuie să fie vopsită într-o culoare norocoasă

Roșul este, în multe culturi, culoarea norocului, a bogăției, a succesului și faimei, dar dacă nu vrei ca ușa ta să atragă toate privirile, poți opta pentru o nuanță mai caldă de roșu, pentru grena sau maroniu-roșcat.

Sau poți opta doar pentru câteva elemente decorative, ”în roșu”, pentru ușa vopsită în nuanțe neutre. De exemplu, numărul casei poate fi ”scris” cu roșu.

O altă culoare care atrage norocul –în special în plan financiar- este verdele.

Norocoase sunt și nuanțele de albastru, de galben sau nuanțele cărămizii.

În cazul în care optezi pentru o culoare neutră a ușii, poți folosi un ”covoraș de intrare” în nuanțe vii și, de preferat, oval sau cu colțuri rotunjite.

Ușa casei trebuie să se deschidă complet

Asta înseamnă că trebuie să înlături orice obiect de mobilier din spatele ușii de la intrare. În acest fel, poți deschide, ”larg”, ușa, în fața oportunităților, iar norocul nu este nevoit ”să se strecoare” în casă.

Și, pe cât posibil, nu agăța haine, umbrele sau genți pe ușa de la intrare și nu-ți transforma holul în depozit!

În plus, se spune că norocul poate fi atras și cu ajutorul unui clopoțel de vânt, fixat pe ușă. Sunetul acestuia va amplifica energia pozitivă din jurul casei și va ”chema” șansele în viața ta.

Sursa: oanahoroscop.com