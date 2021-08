UTA câștigă în ultimul minut la Mediaș și prinde podiumul Ligii 1!

UTA Arad a învins Gaz Metan la Mediaş cu scorul de 1-0 (0-0), în ultimul meci din etapa a VII-a a Ligii 1. Unicul gol al partidei a fost reuşit de David Miculescu (min.90).

„Am crezut că putem câștiga acest meci, am avut răbdare, eu cred că am controlat în mare parte ostilitățile, am avut ocaziile mai importante și probabil că toate aceste eforturi au fost răsplătite. Mă bucur foarte mult pentru David, are din nou o evoluție foarte bună, care a fost încununată cu un gol de trei puncte. Cred că am pregătit destul de bine meciul, am reușit să fim siguri la fazele fixe. Știam că Gaz Metan e o echipă extrem de puternică la fazele fixe. E încă o victorie fără gol primit, ceea ce e foarte bine. Campionatul e lung. La fel ca sezonul trecut, când intrasem în zona fierbinte, le-am spus că trebuie să avem încredere în potențialul nostru. Nu trebuie să ne lăsăm cuprinși de euforia acestui loc temporar. Ne bucurăm că avem constanță în rezultate, doar așa ne putem menține în plutonul fruntaș. Trebuie să păstrăm această abordare, această seriozitate. Abordarea jocului a fost extraordinară”, a declarat Laszlo Balint, antrenorul principal al arădenilor.

Cu acest succes, „Bătrâna Doamnă” a egalat la puncte FC Botoșani, ambele contabilizând câte 14 puncte în clasament, fiind pe locul 3 datorită golaverajului superior moldovenilor.

De partea cealaltă, ajunsă la cinci înfrângeri în șapte partide, în care nu a bifat decât o victorie, Gaz Metan se află pe locul 15 cu 4 puncte.

Rezultate etapa a VII-a Liga 1

FC Voluntari – Chindia Târgovişte 2-1

„U” Craiova 1948 – Farul Constanţa 1-1

Dinamo Bucureşti – FC Argeș 0-2

Rapid – Universitatea Craiova 1-2

Sepsi OSK – FC Botoşani 1-1

CFR Cluj – FCSB 4-1

Academica Clinceni – CS Mioveni 1-1

Gaz Metan Mediaş – UTA Arad 0-1

Clasament Liga 1

1 CFR Cluj 7 7 0 0 13-4 21

2 Rapid 7 5 1 1 8-2 16

3 UTA Arad 7 4 2 1 7-3 14

4 FC Botoșani 7 4 2 1 7-5 14

5 Farul Constanța 7 3 3 1 7-2 12

6 Universitatea Craiova 7 4 0 3 9-8 12

7 CS Mioveni 7 3 1 3 5-6 10

8 FCSB 7 2 3 2 9-9 9

9 FC Voluntari 7 3 0 4 7-11 9

10 „U” Craiova 1948 7 2 2 3 7-8 8

11 FC Argeș 7 2 1 4 6-6 7

12 Sepsi OSK 7 1 3 3 6-8 6

13 Chindia Târgoviște 7 1 3 3 5-7 6

14 Dinamo 7 2 0 5 6-11 6

15 Gaz Metan Mediaș 7 1 1 5 4-9 4

16 Academica Clinceni 7 1 1 5 3-13 2