UTA, debut cu dreptul în play-out: „Victoria noastră nu a putut fi pusă la îndoială!”

UTA a debutat cu o victorie în play-out a Ligii 1, învigând Viitorul la Arad cu scorul de 1-0 (0-0). Unicul gol al partidei a fost înscris de Ioan Hora (min.63). De notat ar fi că cele două meciuri din sezonul regular dintre cele două formații s-au încheiat egalitate, 1-1 la Ovidiu şi 0-0 la Arad.

„Băieții au fost la nivel înalt, am mai avut câteva ocazii mari, pe lângă golul marcat. Victoria noastră nu a putut fi pusă la îndoială. Am știut să reacționăm la posesia lor prelungită, iar băieții merită aprecieri. Suporterii ne-au încurajat chiar ieri și resimțim lipsa lor. Atunci când vom juca cu fani, forța noastră o să fie cu totul alta. Avem șapte puncte fără gol primit, important este să avem constanță ca să ne îndeplinim obiectivul. Poate că și eu am greșit când m-am gândit că putem mai mult. Trebuie să luptăm pentru fiecare punct și vedem ce avem de făcut după încheierea acestui sezon”, a declarat Laszlo Balint, după victoria cu Viitorul.

În urma acestui rezultat, UTA a urcat pe primul loc în clasament cu 22 de puncte în timp ce Viitorul ocupă locul 7, loc de baraj, cu 16 puncte.

Programul primei etape din play-out-ul Ligii 1

UTA Arad – Viitorul Constanța 1-0

Astra Giurgiu – Dinamo 0-0

Sâmbătă, 17 aprilie

ora 15.00 Chindia Tîrgoviște – FC Hermannstadt

ora 17.30 Gaz Metan Mediaș – FC Voluntari

Duminică, 18 aprilie

ora 13.30 FC Argeș – Politehnica Iași