Utilizatorii HBO Max, dezamăgiți de modul în care a funcționat platforma. Premiera House of the Dragon a creat mari probleme

Platforma de streaming HBO Max a avut parte de o mulțime de probleme seara trecută în momentul în care utilizatorii au încercat să vizioneze primul episod al serialului „House of the Dragon”. Oficialii au făcut primele declarații după ce au primit o mulțime de reclamații.

Abonații HBO Max au fost dezamăgiți în momentul în care au descoperit că nu pot urmări primul episod al serialului pe care îl așteptau de mai multă vreme. Aceștia au început să se plângă pe rețelele de socializare, iar compania a reacționat, oferind primele explicații oficiale.

Abonații HBO Max s-au plâns de problemele întâmpinate la premiera „House of the Dragon”

Duminică, 21 august 2022, a avut loc premiera serialului „House of the Dragon”, un spin-off al serialului-fenomen „Game of Thrones”, pe care foarte multe persoane l-au apreciat. Problemele au apărut din cauza numărului foarte mare de accesări, unii utilizatori fiind nevoiți să mai amâne vizionarea. Primele plângeri au apărut pe Twitter și pe Reddit, cele mai multe venind din partea celor care utilizează Fire TV.

Oficialii au venit și cu o explicație imediat după ce problemele au început să fie semnalate. Aceștia susțin că fac tot posibilul pentru a remedia situația dispozitivelor Fire TV, sugerându-le acestora să mai aștepte până când traficul va fi mai mic. Nu este pentru prima dată când platforma de streaming se confruntă cu astfel de probleme serioase.

„’House of the Dragon’ este vizionat cu succes în această seară de milioane de abonați HBO Max. Suntem conștienți de faptul că o mică parte dintre utilizatorii care încearcă să se conecteze prin intermediul dispozitivelor Fire TV au probleme și suntem în curs de rezolvare pentru acei utilizatori afectați”, au transmis oficialii companiei HBO Max.

Ce aduce nou serialul „House of the Dragon”

Așa cum era de așteptat, întreaga acțiune a serialului se va baza pe romanul „Foc și sânge”, scris de George R.R. Martin. Astfel, fanii care au îndrăgit „Game of Thrones” au ocazia să descopere ce s-a întâmplat cu 200 de ani înainte. HBO Max anunță că vor exista 10 episoade în primul sezon, care vor putea fi urmărite și pe HBO Max România.