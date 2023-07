Vacanța unor români s-a transformat în coșmar! Cum au rămas fără bani, după ce au fost la mănăstire în Grecia: „Aveți mare grijă”

Vacanța unor români s-a transformat într-un adevărat coșmar. Și-au făcut bagajele și s-au pregătit de concediu, apoi au plecat la drum cu destinația Grecia. Au ales stațiunea mult preferată de români, Thassos, fără să se gândească o clipă la ce avea să se întâmple. O vizită la mănăstire le-a ruinat tot!

Doi soți s-au pregătit mult timp pentru vacanța din Grecia, fără să se gândească o clipă la ce aveau să pățească. Au ales ca destinație insula Thassos, cea care se află în topul preferințelor românilor. Ajunși acolo, au lăsat mașina parcată pe marginea drumului, apoi au plecat să viziteze Mănăstirea Mihail și Gavril.

Au rămas fără bani într-o clipă de neatenție

De la lăcașul de cult, familia s-a îndreptat direct spre plajă. Acela a fost momentul când au realizat că nu au niciun ban în portofel. Paguba a fost de 450 euro și 55 RON. Cei doi români au ținut să le povestească și altora pățania lor, pentru a fi mult mai atenți atunci când pleacă în străinătate.

„Am fost să vizităm Mănăstirea Mihail și Gavril, am parcat pe marginea drumului și am intrat în mănăstire, după ce am fost fascinați de peisajul mirific ne-am continuat drumul până la Giola, iar de acolo am fost la plaja Photos. Acolo am constatat că în portofel nu mai aveam niciun ban!

În parcarea de la mănăstire ni s-a umblat în mașină, am sesizat că și în portbagaj, deoarece aveam și acolo câțiva lei. Paguba totală a fost de 450 euro și 55 RON.

Din păcate camerele de la mănăstire nu băteau până la locul parcării, așadar tind să cred că au fost niște profesioniști. Precizez că au umblat și la mașina prietenilor noștri, posibil să vă citească cheile când încuiați. Am vrut să avertizez pe toată lumea să fie cu ochii în patru, aveți mare grijă”, a fost postarea celor doi români, pe un grup de Facebook.

Jafurile sunt la ordinea zilei în țara elenă. Mulți români s-au ales cu pagube mari în vacanțele pe care le-au petrecut acolo. Hoții obișnuiesc să fure din autoturismele românilor sau chiar de la cazări. Pe grupurile de Facebook, destinate vacanțelor din Grecia, sunt nenumărate postări ale turiștilor care s-au lovit de astfel de situații.