Ce a pățit o româncă în vacanța din Grecia, unde a mers cu motanul ei. Mulți au criticat-o pentru gestul necugetat: „Eu nu aș fi plecat”

O româncă a decis să plece în concediu, în Grecia, însă nu singură, ci cu motanul ei. Femeia nu s-a gândit că vacanța se va transforma într-un adevărat coșmar, într-o clipă de neatenție. Ea a trecut printr-o situație bizară și a cerut imediat ajutorul altor români, însă răspunsurile unora au lăsat-o fără cuvinte!

Sezonul concediilor este în toi, așa că tot mai mulți români aleg să plece peste hotare, pentru a avea parte de experiențe noi. În topul lor se numără Bulgaria, Grecia și Turcia. Este și cazul unei tinere care a ales să plece în țara elenă, să se bucure de vremea călduroasă și plajele frumoase. N-a plecat singură, ci cu motanul ei. Femeia nu și-a putut imagina prin ce situație bizară va trece în Grecia. Și-a pierdut pisica, a căutat-o mult timp, însă n-a dat de urma ei. Chiar și fără ea, tânăra s-a întors în România, apoi a continuat căutarea.

Tânăra a postat un mesaj pe grupurile de Facebook destinate vacanțelor în Grecia, unde a cerut ajutorul românilor. Postarea ei a stârnit o avalanșă de comentarii, pentru că mulți nu au putut să înțeleagă cum femeia a abandonat căutarea animalului ei de companie în străinătate, apoi a plecat liniștită, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Din fericire, pisica a fost găsită chiar de gazda la care a stat.

„Am o mare rugăminte pentru cei care se deplasează în zona Meteora, localitatea En Kanaliois. Acum 2 săptămâni am scăpat motanul de sub supraveghere și a fugit. Gazda la care am stat a fost foarte drăguță și a reușit să îl prindă când deja eram în țară. Este un motan extrem de frumos, de rasă și foarte cuminte. Dacă există vreo posibilitate să îl aduceți în țară v-aș fi foarte recunoscătoare”, se arată în mesajul ei, publicat pe grupul Forum Grecia.

Românca, criticată aspru pe internet

Femeia a primit ajutor din partea unor români, doritori să-i aducă motanul în țară, dacă toate actele lui sunt în regulă. Însă, au fost și persoane care au criticat-o aspru pentru decizia luată și pentru faptul că nu a mai așteptat, să găsească pisica. “Eu nu aș fi plecat de acasă cu el. Probabilitatea să se piardă este maximă”, a ținut să-i transmită cineva. Ce-i drept, ea a explicat că a făcut tot posibilul să dea de urma felinei, înainte să plece din țara elenă. Fără succes, însă. Totuși, norocul a fost de partea ei și iată că gazda de la cazare i l-a găsit.