Valentin Sanfira, mărturisiri despre momentele din viața de artist. Ce a pățit la un eveniment: „A trebuit să se oprească, a venit ambulanța”

Nu știau ce să facă și atunci eu am luat microfonul, pentru că omul oricum nu mai putea fi salvat și, recunosc, că am mințit, dar am salvat o nuntă. Le-am spus, dragii mei, pe ambulanță omul și-a revenit, e bine. Haideți să ne distrăm în continuare și să continuăm petrecerea. Asta pentru că mireasa plângea, nașa plângea, soacra plângea.

Oamenii, ușor, ușor și-au revenit și am făcut nunta. Eh, până târziu încoace oamenii mi-au mulțumit și mi-au scris mesaje că le-am salvat un eveniment foarte mare. Acest deces a fost și la început de eveniment. Deci, noi ca artiști avem menirea să-i mulțumim pe oameni, să-i facem fericiți’, a declarat Valentin Sanfira pentru FANATIK.

(VEZI ȘI: Codruța Filip, dezvăluiri neștiute despre începutul relației cu Valentin Sanfira: ”Făcea scandal!”)