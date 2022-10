Valentin și Codruța Sanfira, pregătiți pentru un copil? Ce spun cei doi despre acest pas

Valentin și Codruța Sanfira formează un cuplu de aproape cinci ani, iar luna aceasta au sărbătorit cununia religioasă, alături de cei dragi. Petrecerea a durat până dimineață, iar invitații s-au distrat de minune. După acest moment important, Codruța și Valentin au decolat direct spre Maldive, unde s-au răsfățat cu petale de trandafiri și gustări delicioase. Publicul însă, așteaptă cu nerăbdare ca cei doi interpreți de muzică populară să își mărească familia. Drept urmare, Codruța a făcut dezvăluiri neașteptate despre venirea pe lume a unui copil.

Cei doi amorezi nu și-au făcut un plan din acest punct de vedere, însă își doresc cu nerăbdare să devină părinți. Vestea aceasta a pus pe gânduri multă lume.

Codruța și Valentin Sanfira au recunoscut că sunt destul de des întrebaţi când vor deveni părinți, astfel, frumoasa blondină a explicat concret. Deși are doar 25 de ani și este la început de carieră, Codruța mărturiseşte că este pregătită pentru acest pas.

„Vom face copii când o vrea Dumnezeu. Eu nu cred că dacă vrei să îți faci o carieră înfloritoare și de succes trebuie să mai aștepți cu copilul. Cred că le poți îmbina foarte ușor pe amândouă.”, a povestit partenera lui Valentin Sanfira în cadrul unei emisiuni TV.

Valentin Sanfira a vorbit despre momentele grele prin care a trecut

Interpretului de muzică populară nu îi este rușine să vorbească public despre momentele dificile din copilăria sa. Visele au stat departe de copilul Valentin o bună perioadă de timp. A știut cum este să faci foamea, iar acest lucru l-a maturizat timpuriu pe cântărețul de folclor. Încă din primii ani de viață, Valentin Sanfira a lucrat pe câmp, cot la cot cu părinții săi. Tot efortul depus pare însă, că l-a situat pe artist la locul potrivit.

Datorită talentului său aparte, Valentin a spart barierele sărăciei și a răzbit să devină un cântăreț de excepție. Nevoia l-a învățat pe interpretul de muzică populară cum să se descurce de unul singur în orice circumstanță. Artistul a cunoscut viața în toate felurile ei, iar acest lucru îl diferențiază pe Valentin Sanfira de restul lumii.

„A fost o perioadă foarte dificilă. Cred că a fost cea mai urâtă din copilăria mea. Nu am pus pâine pe masă un an de zile. Am văzut doar de sărbători pâine.

Mâncam doar ce produceam din boabele pe care le aveam. Nu îmi este rușine să o spun. Nu am cerșit și nu am cerut la nimeni. Noi întotdeuna am fost mândrii. Am muncit, ca lumea să nu știe că nu ne descurcăm și nu avem. Eram mic și nu aveam prea multe vise”, a povestit Valentin Sanfira.